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В Новосибирске СК проверяет нападение 5-классника с ножницами на учеников и учителя в школе №218

4:28:3411/27/2021
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Сообщается, что приступы агрессии у мальчика замечали и раньше. После инцидента мальчика направили на обследование. Ученик постоянно нарушает дисциплину на уроках.

следственный комитет герб
Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Новосибирска. Фото: СКР

По сообщению СМИ о нападении ученика на одноклассников и учителя в школе Новосибирска организована доследственная проверка. Об этом утром в субботу сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

При мониторинге средств массовой информации сотрудники СК обнаружили публикацию о том, что в учебном заведении в Калининском районе столицы Сибири ученик 5 класса пытался напасть с ножницами на учителя и одноклассников во время урока.

-По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального СУ организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Выясняют причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Как выяснил "Курьер.Среда", нападение произошло в школе №218. При этом сообщается, что приступы агрессии у мальчика замечали и раньше. После инцидента мальчика направили на обследование. Ученик постоянно нарушает дисциплину на уроках. А тут вдруг он схватил ножницы и начал тыкать ими в одноклассников. Учительница попыталась защитить детей, после чего мальчик выбил дверь в классе.

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