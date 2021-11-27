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Кому подойдет прическа «шторы»: какие волосы нужны для такой укладки

2:00:0111/27/2021,Анна Филатова
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Какую бы вы не выбрали стрижку, основное условия ее ношения - это ухоженные волосы.

Стрижка «шторы»: нюансы и кому идет.
Стрижка «шторы»: нюансы и кому идет. Фото: Рixabay.com

Стрижка - шторм она же шторы, впервые появилась в 19 веке. Эта прическа - отказ от четких линей и небрежный стиль. Прическа пышная, разделена пробором, она подвижна, но держит форму.

Эта стрижка давно на пике популярности, ее носят и мужчины, и женщины.

Стрижка шторы выполняется на волосы длинной и средней длины. Данная стрижка по форме напоминает стрижку - горшок. Отличительная черта этой причёски - пробор, который строго разделяет голову на две половины.

Какую бы вы ни выбрали стрижку, основное условия ее ношения - это ухоженные волосы.

Процесс стрижки.

1. Сначала парикмахер разделяет волосы на четыре части.
2. Если вы желаете стрижку с изюминкой, то мастер выбривает виски и затылок, после стрижет челку и разделяет ее на две части.
3. Стрижка начинается с челки и дальше ориентируясь на нее стригутся остальные волосы.
4. Переход к затылку должен быть плавным.
5. Волосы на затылке должны быть короче, чем на основании. Используется метод стрижки на пальцах.

Если стрижка выполнена правильно, то укладки она не требует, ведь выглядеть она должна немного неопрятно.

Кому подойдет.

1. Мужчинам и женщинам имеющим прямые или волнистые волосы.
2. Не подойдет мужчинам с залысинами.
3. Идеально стрижка - шторм будет смотреться на лице с высоким лбом, ярко выраженными скулами. Для обладателей круглого лица такую стрижку стоит делать короче.

Стрижка смотрится очень современно и модно, за ней легко ухаживать и, чтобы выйти на улицу не надо будет ее долго укладывать. Достаточно будет лишь причесаться и слегка взъерошить волосы. Смотрится идеально и с вечерними нарядами и с повседневной одеждой. Стрижка - шторм отличный выбор ультрамодной прически.

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красотаволосыприческа
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