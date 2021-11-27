Хозяин магазина застрелил ночного грабителя под Новосибирском, который скончался в больнице

В поселке Ложок под Новосибирском ночью был убит посетитель магазина, пригрозивший его ограбить.
Владелец торговой точки оборонялся при помощи оружия от двух агрессивно настроенных покупателей, пришедших за выпивкой после 22:00. Происшествие произошло в ночь на 25 ноября. Об этом стало известно из сообщения управления СКР по региону.
В ведомстве пояснили, что два приятеля решили купить алкоголь и настаивали на его продаже, несмотря на то, что по закону после десяти часов вечера этого делать нельзя. Не получившие чего хотели мужчины, стали угрожать хозяину, ему пришлось обороняться при помощи оружия. Раненный выстрелом из ружья нападавший на магазин скончался в больнице.
- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР Екатерина Петрушина.
Она уточнила "Курьер.Среда", что трагические события произошли в поселке Ложок Новосибирского района, а не в Искитиме, как первоначально сообщалось в СМИ.
По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.