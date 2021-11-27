Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Хозяин магазина застрелил ночного грабителя под Новосибирском, который скончался в больнице

6:09:4211/27/2021
0

Два злоумышленника требовали продать им алкоголь после 22:00 и вели себя очень агрессивно. Опасаясь расправы владелец торговой точки достал оружие.

Мужчину после ранения доставили в больницу, где он и умер. Фото: Flickr

В поселке Ложок под Новосибирском ночью был убит посетитель магазина, пригрозивший его ограбить.

Владелец торговой точки оборонялся при помощи оружия от двух агрессивно настроенных покупателей, пришедших за выпивкой после 22:00. Происшествие произошло в ночь на 25 ноября. Об этом стало известно из сообщения управления СКР по региону.

В ведомстве пояснили, что два приятеля решили купить алкоголь и настаивали на его продаже, несмотря на то, что по закону после десяти часов вечера этого делать нельзя. Не получившие чего хотели мужчины, стали угрожать хозяину, ему пришлось обороняться при помощи оружия. Раненный выстрелом из ружья нападавший на магазин скончался в больнице.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления СКР  Екатерина Петрушина.

Она уточнила "Курьер.Среда", что трагические события произошли в поселке Ложок Новосибирского района, а не в Искитиме, как первоначально сообщалось в СМИ.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
грабителискончался в больницеоружиенападение на магазин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Признают превышение допустимой самообороны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Антитела, имитирующие вирус, могут объяснить распространение коронавируса и побочные эффекты вакцины
Подробности о банкете по случаю назначения мэра Прокопьевска, за который его тут же уволили, рассказал активист из Кузбасса
В Бердске при пожаре с погибшим в гараже сгорели раскладушка и стиральная машина: Подробности трагедии1
В Новосибирске спасатели вытащили из покореженной в ДТП с грузовиками Honda Fit двух женщин и ребенка

Последние новости

Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 по 29 ноября 2021: как Четверть Луны в гороскопах Девы повлияет на каждого землянина
7:07:18 11/27/2021
Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 по 29 ноября 2021: как Четверть Луны в гороскопах Девы повлияет на каждого землянина
Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы саратовской колонии после видео с пытками заключенных
7:05:54 11/27/2021
Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы саратовской колонии после видео с пытками заключенных
Денежный календарь по фазам Луны на декабрь 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги, делать большие приобретения и покупать подарки на Новый год?
7:00:23 11/27/2021
Денежный календарь по фазам Луны на декабрь 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги, делать большие приобретения и покупать подарки на Новый год?
БердскВ Бердске болеют коронавирусом 339 человек на 27 ноября. Ковидный госпиталь ЦГБ забит пациентами
6:40:20 11/27/2021
В Бердске болеют коронавирусом 339 человек на 27 ноября. Ковидный госпиталь ЦГБ забит пациентами
Как благополучно пережить полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: о чем подумать, что обязательно сделать, о чем забыть навсегда?
6:30:53 11/27/2021
Как благополучно пережить полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: о чем подумать, что обязательно сделать, о чем забыть навсегда?
Подробности о банкете по случаю назначения мэра Прокопьевска, за который его тут же уволили, рассказал активист из Кузбасса
6:25:18 11/27/2021
Подробности о банкете по случаю назначения мэра Прокопьевска, за который его тут же уволили, рассказал активист из Кузбасса
БердскВопросы мэру Бердска: Евгений Анатольевич, медицина в Бердске на уровне 19 века, мы все чаще думаем о переезде отсюда
6:16:48 11/27/2021
Вопросы мэру Бердска: Евгений Анатольевич, медицина в Бердске на уровне 19 века, мы все чаще думаем о переезде отсюда
Хозяин магазина застрелил ночного грабителя под Новосибирском, который скончался в больнице
6:09:42 11/27/2021
Хозяин магазина застрелил ночного грабителя под Новосибирском, который скончался в больнице
Новолуние 4 декабря 2021: как использовать силу дня для реализации мечты – точное время полного солнечного затмения и лучшее время для ритуалов на исполнение желания
6:00:14 11/27/2021
Новолуние 4 декабря 2021: как использовать силу дня для реализации мечты – точное время полного солнечного затмения и лучшее время для ритуалов на исполнение желания
БердскСуд Бердска приговорил экстремиста Грэга Нумена к 3,5 года колонии: По призывам к погромам и массовым беспорядкам истек срок давности
5:54:05 11/27/2021
Суд Бердска приговорил экстремиста Грэга Нумена к 3,5 года колонии: По призывам к погромам и массовым беспорядкам истек срок давности