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Суд Бердска приговорил экстремиста Грэга Нумена к 3,5 года колонии: По призывам к погромам и массовым беспорядкам истек срок давности

5:54:0511/27/2021,Анастасия Солодкова
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55-летний бердчанин еще летом 2019 года размести в интернете видеобращение, призывающее к насилию с использованием оружия для сопротивления власти. Процесс проходил в закрытом режиме.

Экстремист поедет отбывать наказание в колонию-поселение. Фото: "Курьер.Среда"

Бердский городской суд 25 ноября провозгласил приговор Грэгу Нумену, которого обвиняли в призывах к экстремизму и погромам. Уголовное дело по редким статьям рассматривалось в закрытом режиме с 15 июня 2021 года. При этом разместил он ролики запретного содержания в интернете еще в 2019 году.

И вот через 5 месяцев после начала процесса судья Татьяна Васюхневич признала Нумена виновным по ч. 3 ст. 212 УК РФ и назначила наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Но он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По ч. 2 ст. 280 УК он получил 3,5 года лишения свободы с лишением права заниматься администрированием сайтов на срок 2 года 9 месяцев.

- Основное наказание в виде лишения свободы ему надлежит отбывать в колонии-поселении, - рассказали «Курьер.Среда» в суде, отметив, что приговор еще не вступил в законную силу.

По ч. 2 ст. 280 Нумену инкриминировали публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ч. 3 ст. 212 УК РФ - призывы к массовым беспорядкам, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, к участию в них, и призывы к насилию над гражданами.

Как сообщал «Курьер.Среда», уголовное дело в отношении Нумена было возбужденное по материалам ФСБ в отношении 55-летнего Грэга Нумена за видео, опубликованное в Сети два года назад.

Как установил суд, в начале июня 2019 года осужденный у себя в квартире на ул. Черемушной в Бердске разместил в соцсетях видеообращение для широкого круга пользователей. Ролик содержал высказывания с призывами к организации массовых беспорядков и участию в них. Он призывал к насилию над гражданами, поджогам, погромам, уничтожению имущества, применению оружия и взрывных устройств. Кроме того, автор виде высказывался за организацию насильственного изменения основ конституционного строя и нарушение целостности России, подрыв безопасности страны, захват власти.

Это не первое дело в Бердске, связанное с экстремизмом, сообщал "Курьер.Среда". В 2012 году городской суд приговорил студента техникума Дмитрия Макарова за размещение экстремистских роликов в Сети к 140 часам обязательных работ.

В 2016 году Бердский городской суд признал виновным в преступлении по ст. 282 УК РФ Максима Кормелицкого за перепост картинки с купающимися в Крещение люди, которую он сопровдил нецензурной подписью. Он получил 1 год и 3 месяца реального срока. Тогда же Кормелицкий попал в официальный список террористов и экстремистов.

В 2020 году суд признал экстремистской статью о мусульманах дьякона РПЦ Олега Рыжкова из Бердска, опубликованную в православном сборнике «Душа» еще в 2015-м. Уголовного состава о вражде и ненависти СК не нашел. Статью убрали из публичного пространства после административного иска облпрокуратуры. Дело закрыли за отсутствием состава преступления.

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приговорэкстремизмв закрытом режимепризывыГрэг Нумен
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