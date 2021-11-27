Научная загадка: как некоторые могут дожить до ста лет и можно ли при желании этого достичь?

Вероятность смерти 35-летнего мужчины в следующие десять лет составляет всего 1,5% . Но тот же мужчина в возрасте 75 лет имеет 45% шанс умереть, не дожив до 85 лет. Очевидно, что старение вредно для нашего здоровья. С другой стороны, мы добились беспрецедентного прогресса в понимании фундаментальных механизмов, контролирующих старение и болезни позднего возраста.
Несколько тесно связанных биологических процессов, иногда называемых «признаками старения» , в том числе поступление стволовых клеток и связь между клетками, помогают нам сохранять здоровье на начальном этапе жизни, а проблемы возникают по мере того, как они начинают давать сбои. Клинические испытания продолжаются, чтобы увидеть, может ли нацеливание на некоторые из этих признаков улучшить диабетическое заболевание почек, аспекты иммунной функции и возрастное рубцевание легких, пишет medicalxpress.com.
К сожалению, в биологии старения остаются без ответа большие вопросы. Чтобы оценить, что это такое и как с ними бороться, благотворительная организация Американская федерация исследований старения недавно провела серию встреч для ведущих ученых и врачей . Эксперты согласились с тем, что понимание того, что особенного в биологии людей, живущих более века, является сейчас ключевой задачей.
Эти долгожители составляют менее 0,02% населения Великобритании, но они превышают ожидаемую продолжительность жизни своих сверстников почти на 50 лет (у младенцев, родившихся в 1920-х годах, как правило, ожидаемая продолжительность жизни менее 55 лет). Как они это делают?
Мы знаем, что долгожители живут так долго, потому что они необычайно здоровы. Они остаются здоровыми примерно на 30 лет дольше, чем большинство нормальных людей, а когда они, наконец, заболевают, они болеют очень короткое время. Это «сокращение заболеваемости» явно идет им на пользу, но также приносит пользу обществу в целом. В США расходы на медицинское обслуживание для пожилых людей в последние два года жизни составляют примерно треть от расходов тех, кто умирает в возрасте семидесяти лет (время, когда большинству долгожителей даже не нужно обращаться к врачу).
Дети долгожителей также намного здоровее среднего, что указывает на то, что они унаследовали что-то полезное от своих родителей. Но это генетическое или экологическое?
Долгожители не всегда заботятся о своем здоровье.
Долгожители - дети с плаката здорового образа жизни? Для населения в целом наблюдение за своим весом, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя и употребление не менее пяти порций фруктов и овощей в день могут увеличить продолжительность жизни до 14 лет по сравнению с теми, кто ничего из этого не делает. Эта разница превышает разницу между наименее и наиболее обездоленными районами Великобритании, поэтому интуитивно можно ожидать, что она сыграет роль в выживании в течение столетия.
Но, что удивительно, это не так. Одно исследование показало, что до 60% долгожителей евреев-ашкенази много курили большую часть своей жизни, половина из них страдали ожирением в течение того же периода времени, менее половины занимались даже умеренными физическими упражнениями и менее 3% являются вегетарианцами. Похоже, что дети долгожителей не более заботятся о своем здоровье, чем население в целом.
Однако по сравнению со сверстниками с таким же потреблением пищи, достатком и массой тела у них вдвое меньше сердечно-сосудистых заболеваний . В этих людях есть что-то от природы исключительное.
Большой секрет.
Может быть, дело в редкой генетике? Если да, то есть два способа, которыми это может сработать. Долгожители могут нести необычные генетические варианты, увеличивающие продолжительность жизни, или вместо этого у них могут отсутствовать общие, которые вызывают заболевания и нарушения в позднем возрасте. Несколько исследований, в том числе наша собственная работа, показали, что у долгожителей столько же плохих генетических вариантов, сколько у населения в целом.
Некоторые даже несут две копии самого большого известного гена общего риска болезни Альцгеймера (APOE4), но по-прежнему не болеют. Итак, правдоподобная рабочая гипотеза состоит в том, что долгожители обладают редкими, полезными генетическими вариациями, а не недостатком неблагоприятных. И лучшие доступные данные согласуются с этим.
Более 60% долгожителей имеют генетические изменения, которые изменяют гены, регулирующие рост в раннем возрасте. Это означает, что эти замечательные люди являются человеческими примерами увеличения продолжительности жизни, наблюдаемого у других видов. Большинство людей знают, что маленькие собаки, как правило, живут дольше, чем большие, но меньшее количество людей осознают, что это обычное явление во всем животном мире. Пони могут жить дольше лошадей, и многие линии лабораторных мышей с карликовыми мутациями живут дольше, чем их полноразмерные собратья . Одна из возможных причин этого - снижение уровня гормона роста, называемого IGF-1, хотя люди долгого возраста не обязательно ниже ростом, чем все мы .
Очевидно, гормон роста необходим в раннем возрасте, но появляется все больше доказательств того, что высокие уровни IGF-1 в среднем и позднем возрасте связаны с увеличением заболеваемости в позднем возрасте. Подробные механизмы, лежащие в основе этого, остаются открытым вопросом, но даже среди долгожителей женщины с самым низким уровнем гормона роста живут дольше, чем женщины с самым высоким. У них также лучше когнитивные и мышечные функции.
Однако это не решает проблемы. Долгожители отличаются от всех нас и другими способами. Например, у них, как правило, хороший уровень холестерина, что указывает на несколько причин их долголетия.
В конечном счете, долгожители - это «естественные эксперименты», которые показывают нам, что можно жить в отличном состоянии здоровья, даже если вы попали в опасную генетическую руку и решили не обращать внимания на сообщения о здоровье - но только если вы несете редкие, плохо изученные мутации.
Понимание того, как именно эта работа должна позволить ученым разрабатывать новые лекарства или другие вмешательства, нацеленные на биологические процессы в нужных тканях в нужное время. Если это станет реальностью, возможно, большее количество из нас, чем мы думаем, увидит следующее столетие. Но до тех пор не принимайте советы по здоровому образу жизни от долгожителей.