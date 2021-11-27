Подробности о банкете по случаю назначения мэра Прокопьевска, за который его тут же уволили, рассказал активист из Кузбасса

В Прокопьевске мэр был снят с должности после того, как данное событие было отпраздновано в кафе "Лагуна", владелица которого - бывший депутат горсовета Мавлиха Хуснуллина. Мероприятие проводилось с трех часов дня до половины седьмого вечера 25 ноября в закрытом режиме.
Человек, которому удалось сделать видео с мероприятия, рассказал, что он узнал о его проведении в день, когда погибли шахтеры, и пошел снять происходящее на видео, чтобы зафиксировать документально уровень человечности у людей, находящихся у руля местной власти.
Для РЕН ТВ общественник Тулиген Адамов рассказал, как ему удалось пройти в зал, откуда его вскоре выгнали, однако на момент съемки самого Вячеслава Старченко за столом не было, он мог находится в туалете, пояснил автор видео.
После появления в сети видеоматериалов с банкета в честь назначения нового мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко Сергей Цивилев, возглавляющий регион, снял его с должности. Старченко утверждает, что он не присутствовал на банкете. Он заявил, что обратится в правоохранительные органы и попытается объяснить ситуацию губернатору.
В Кемеровской области во время трехдневного траура прошел банкет в честь назначения нового мэра Прокопьевска, утверждает автор видео.