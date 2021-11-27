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Как молятся православные, католики, мусульмане, иудеи, буддисты: все самые главные правила молитв – что делают, как произносят слова из священных книг

3:00:1811/27/2021,Анна Филатова
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Все люди верят в Бога и молятся ему, но в разных верах правила молитвы разные. Чем они отличаются?

Как люди разной веры совершают молитвы.
Как люди разной веры совершают молитвы. Фото: Рixabay.com

Все люди верят в Бога и молятся ему, но в разных верах правила молитвы разные. Чем они отличаются?

Православные.

Православные люди молятся Богу и святым. В своих молитвах они обращаются к святым дома или в храме. Читают молитву с молитвенника или проговаривают ее своими словами. Здесь нет обязательного количества молитв в день, человек молится тогда, когда чувствует в себе призыв Бога.

Католики.

Католики крестятся начиная с левой стороны и следуя на правую. Традиция эта действует уже многие годы. На протяжении всей истории католической церкви людям рекомендуют совершать молитвы используя специальные четки, которые называются - Розарии. Количество бусин в четках должно быть равно числу молитв в Розарии. Четки помогают католику не утратить нить, связывающую ее с Богом. Четки для католика - это инструмент с помощью которого он совершает молитву. У католиков не принято молиться иконам.

Мусульмане.

Мусульмане молятся пять раз за сутки. Чтобы намаз был совершен правильно, молитвы не достаточно, важно еще соблюдение определенных действий. Мусульмане читают коллективные молитвы, но намаз разрешается проводить и одному, важно во время молитвы совершать определенные поклоны, при которых человек наклоняется головой к полу.

Иудеи.

Иудеи молятся три раза в день: утром, днем и вечером. Чтобы прочесть молитву иудеи должны стать лицом к Иерусалиму. Молитва для иудеев имеет очень важное значение, ее нельзя пропускать не под каким предлогом.

Буддизм.

Молитвы в буддизме необходимы, чтобы развить в человеке его внутренние, лучшие качества, например, састрадание, человечность, взаимовыручка. Главная молитва буддистов - это семичастная молитва. Молитвы рассчитаны на раскрытие потенциала человека, а не на просьбы всевышнего в помощи, ведь человек сам на многое способен, главное - это вера.

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