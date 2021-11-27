Астролог делится самыми удачливыми числами каждого знака зодиака: «Имейте их в виду!»

Зодиак показал три счастливых числа, которые должен использовать каждый знак зодиака, чтобы добиться удачи.
Почти у каждого есть счастливое число, но, по словам одного эксперта, каждому знаку звезды на самом деле присвоено три числа. Экстрасенс Инбаал раскрыл, какие числа каждый знак Зодиака должен использовать в своей повседневной жизни для удачи по мере приближения Нового года, пишет express.co.uk.
Водолей.
Рожденным между 20 января и 18 февраля присваиваются Водолеи.
Счастливые числа Водолея: единица, 11, 17.
Инбаал сказал: «Вы таинственны и уникальны, они сломали шаблон, когда создали вас, и поэтому ваша карта Старших Арканов Таро - это желанная Звезда 17, а ваша планета - Уран, номер один.
«Увеличьте магию, выбрав магический ангел номер 11, первый номер один, и красивое простое число 17 в качестве счастливой тройки.
«Однако одержимый собой Водолей должен быть осторожен - вы не можете побеждать каждый день, поэтому испытайте удачу в выходные, когда ваши удачные дни - суббота и воскресенье».
Рыбы.
Тем, кто родился с 19 февраля по 20 марта, назначаются Рыбы.
Счастливые числа Рыб: 16, 20, 36.
«Любящий и романтичный знак, к вам обращаются все, когда им нужно излить душу», - объяснил эксперт.
«В Таро Луна появляется как ваше изображение с числом 18.
«Планета Нептун, номер два, контролирует ваши побуждения. Сложите их вместе, чтобы получилось 20, вычтите их, чтобы получить 16, и умножьте их, чтобы получить в сумме 36 ».
Овен.
Рожденным между 21 марта и 19 апреля назначается Овен.
Счастливые числа Овна: девять, 45, 54.
«Ваше детское обаяние приглашает удачу на вашу сторону», - сказал Инбаал. «Поскольку ваша правящая планета - Марс, связанный с числом пять, а ваша карта Таро - Император, номер четыре, - весело проведите время, играя со своими счастливыми числами 45 и 54 - и даже их общей суммой, числом девять.
«Имея это в виду, а вашими счастливыми днями являются вторник, пятница и суббота, выходные, вероятно, станут тем местом, где вы получите максимальную отдачу от этих чисел».
Телец.
Рожденным с 20 апреля по 20 мая назначается Телец.
Счастливые числа Тельца: два, 12, 35.
«Не торопитесь - ваш девиз, не торопитесь к финишу», - сказал экстрасенс. «Число семь представляет вашу правящую планету Венеру.
«Таро ставит вас под номером пять, Иерофантом, которым также управляет Венера. Давайте сложим эти два, чтобы получить 12, вычтем их, чтобы получить два, и умножим их на 35, получив для вас три удачных фигур ».
Близнецы.
Близнецы назначаются тем, кто родился с 21 мая по 20 июня.
Счастливые числа Близнецов: 14, 66, 88.
«Ваша нерешительность означает, что у вас возникнет искушение сделать ставку против самого себя», - прокомментировал Инбаал. «В Таро ваша карта - Влюбленные под номером шесть.
«Вами управляет планета Меркурий, болтливая звезда, на которой стоит число восемь.
«Вы преуспеете, если удвоите их, как в стиле Близнецов, чтобы получить 66, 88 в качестве ваших счастливых цифр, и сложите их, чтобы получить 14 - ваше бонусное число. Помните, что ваши счастливые дни тоже пара: среда и четверг ».
Рак.
Ракам присваивается тот, кто родился в период с 21 июня по 22 июля.
Счастливые числа Рака: семь, девять, 63.
«Добрый, держите себя особняком», - сказал эксперт. «Неудивительно, что вами правит Луна, вы предпочитаете ночь и тени яркому полуденному огню, что делает ночь вашим самым удачным временем.
«В Таро вы - карта Колесницы.
«Число Луны девять, а Колесницы семь - как одиночное существо мы не будем удваивать или объединять, но мы можем умножить, чтобы получить 63».
Лев.
Рожденным между 23 июля и 22 августа назначается Лев.
Счастливые числа Льва: 48, 68, 86.
Инбаал сказал: «Гордый и громкий, вы прирожденный победитель и терпеть не можете проигрывать.
«Вы совершенно не удивитесь, узнав, что ваша карта Старших Арканов Таро называется Сила, связанная с числом восемь, а вашим правителем является само Солнце во всей его красе, связанное с числом шесть.
«Вам нравятся большие вещи, поэтому играйте с большими числами 68/86 и умножайте на 48. Любой день удачен для Лео, так что давайте его».
Дева.
Тем, кто родился с 23 августа по 22 сентября, назначается Дева.
Счастливые числа Девы: 72, 89, 98.
«Ваш организованный и логичный характер заставляет вас хотеть видеть закономерности, а не полагаться на планеты и удачу», - продолжил знаток зодиака.
«Именно поэтому ваша карта Таро - осторожный Отшельник номер девять. Планетарные влияния происходят благодаря Меркурию, связанному с числом восемь.
«Поднимитесь с счастливыми числами 98, 89, а также 72 как их кратными. Среда - твой счастливый день.
Весы.
Тем, кто родился с 23 сентября по 22 октября, назначаются Весы.
Счастливые числа Весов: семь, 11, 77.
«Мягкие и нерешительные, удачные числа - ваша спасительная милость», - сказал Инбаал. «Больше не нужно принимать решения - просто делайте то, что работает.
«Мягкая планета Венера - ваш управитель с счастливым числом семь, а Справедливость, 11, - ваша карта Таро.
«Используйте 77 как свое ежедневное счастливое число, а также семь и 11 отдельно».
Скорпион.
Тем, кто родился с 23 октября по 21 ноября, назначается Скорпион.
Счастливые числа Скорпиона: 10, 13, 100.
«Самый мистический из всех знаков - вы верите в это, даже если никому не сообщаете об этом», - сказал Инбаал. «У вашего планетарного правителя Плутона нет номера. Итак, давайте назовем это нулем и дадим вам сыграть с 10, а также со 100. Добавьте к этому ваше дополнительное счастливое число 13, которое несчастливо для большинства, после карты Таро Смерти, которая представляет ваш знак. Ваш счастливый день - вторник».
Стрелец.
Стрельцам назначают рожденных между 22 ноября и 21 декабря.
Счастливые числа Стрельца: четыре, 14, 56.
«Вы веселый, любвеобильный и безрассудный, вы не будете слушать сумасшедшие идеи о счастливых числах, вы любите устанавливать свои собственные правила», - предположил эксперт.
«И все же, Юпитер, ваш великодушный правитель, ассоциируется с числом четыре, а ваша карта Таро, Умеренность, - с числом 14.
«Используйте четыре и 14 в качестве основных счастливых чисел, и если вы хотите сложить их вместе, умножьте на 56.
«Четверг, управляемый планетой Юпитер, - ваш счастливый день для игры».
Козерог.
Козерогам присваиваются рожденные с 22 декабря по 19 января.
Счастливые числа Козерога: 5, 18, 45.
Инбаал сказал: «Вам очень нравится запах денег и вид, как они катятся, так что привыкайте к победе, используя силы своей карты Таро: Дьявола, номер 15, и вашего планетарного правителя, стойкость. Сатурн, связанный с числом три.
«Умножьте их, чтобы получить 45, ваше счастливое число, разделите их, чтобы получить число пять, красивое простое число, и сложите их вместе, чтобы получить 18, благоприятное число во многих культурах».