Вопросы мэру Бердска: Евгений Анатольевич, медицина в Бердске на уровне 19 века, мы все чаще думаем о переезде отсюда

Когда в Бердске начнут производить Mercedes, кто построит туалет в Микрорайоне и как попасть к эндокринологу: Собираем вопросы для мэра Евгения Шестернина«Мне бывает стыдно. За безразличие. За отписки»: Задайте свой вопрос мэру Бердска Евгению Шестернину по итогам 2021 года и планах на будущееЕщё 3 новости
«Курьер.Среда» продолжает сбор вопросов от жителей Бердска мэру города Евгению Шестернину. Как ранее сообщала редакция, 16 ноября редакция дала старт рубрике "Вопросы мэру Евгению Шестернину". Стоит отметить, что еще в 2019 году глава Бердска признавался, что ему стыдно за отписки чиновников.
С какими потерями и успехами прошел 2021 год для Бердска - очень ждем ваши вопросы на злободневные темы и ответы на них от мэра Евгения Шестернина.
Перед тем, как задать свой вопрос, обязательно ознакомьтесь с условиями:
Свой вопрос для мэра вы можете оставить либо в комментариях под этим материалом на сайте kurer-sreda.ru, либо выслать его на электронную почту по адресу [email protected]
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в теме: «ВОПРОС МЭРУ». Также вы можете выслать свой вопрос на What’sApp редакции — 8 953 878 90 10, тоже с пометкой «Вопрос мэру». Вопросы без пометки к рассмотрению не принимаются.
Последний день приема вопросов — 30 ноября!
- Ваш вопрос должен быть составлен максимально корректно, понятно и четко. Постарайтесь избегать пространных рассуждений на три страницы или долгого пересказа вашей истории.
- Прежде чем задавать свой вопрос, подумайте, сможет ли на него ответить именно глава города, а не кто-либо другой.
- Если у вас есть вопрос, касающийся только вас и вашей личной проблемы, вам необходимо будет указать свои настоящие ФИО и оставить свои контакты. Также необходимы будут копии документов, относящихся к вашей проблеме. Это обязательно.
А вот уже о чем спрашивают горожане главу горадминистрации Бердска:
За неделю в группы «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте и Инстаграм пришли 18 вопросов, адресованных мэру Бердска. На часть из них даны ответы от Минздрава или администрации Бердска. Приводим в этом тексте – вопрос и под ними – ответы, если они есть.
- Вопрос от Тамары: «Когда будут на приеме сидеть врачи. Медицина обнулилась в Бердске никакого порядка»
Ответ Минздрав Новосибирской области:
«Добрый день. Если Вам оказали некачественную медицинскую помощь Вы можете оставить сообщение на сайте Минздрава https://zdrav.nso.ru/ в разделе "Обращения граждан" или направить его по адресу: [email protected]. С уважением, Минздрав Новосибирской области».
- Вопрос от Ларисы: «Когда появится возможность пройти бесплатное УЗИ в поликлиниках нашего города? Об МРТ даже нет вопроса!»
- Вопрос от Ирины: «Когда в Бердске можно без проблем попасть к онкологу?»
Ответ Минздрав Новосибирской области
Добрый день. Уточните, пожалуйста, сколько времени Вы уже не можете попасть к специалисту на прием? С уважением, Минздрав Новосибирской области.
Ответ Ирины: «Уже неделю звоню с утра и бесполезно. Ответ каждый день отрицательный, ещё восьми утра нет, а талонов к онкологу нет. Идите в регистратуру советуют при отрицательном ответе. А я не могу. Инвалид 1 группы, в начале декабря надо проколоть золендроновою к-ту, для этого надо взять бумагу у врача онкологу, к которому невозможно попасть».
Минздрав Новосибирской области ответил Ирине
Добрый день. Отправьте, пожалуйста, в личном сообщении ваши ФИО, дату рождения, адрес, контактный телефон. С уважением, Минздрав Новосибирской области.
-Вопрос от Ларисы: «Когда в Бердске в штате ЦГБ появится врач - гастроэнтеролог, который очень актуален в настоящее время? И когда в микрорайоне Белокаменном откроется обещанный филиал поликлиники 2?»
Ответ - Минздрав Новосибирской области
Добрый день. По данным администрации больницы, информация о приглашении специалиста в штат размещена. С уважением, Минздрав Новосибирской области.
- Вопрос от Анны: «К теме благоустройство. Скажите, будет ли и когда отремонтирована дорога к Поликлинике№2, которая идет вдоль забора ТСН "Радист"? Можно ли поставить урны для бахил забывчивым пациентам вдоль этой дорожки?»
Ответ - Администрация города Бердска
Добрый день. Чтобы провести ремонт дороги, Вам необходимо связаться с председателем товарищества. Председатель расскажет об условиях ремонта дороги. С уважением, администрация города Бердска.
Анна ответила Сообществу Администрация города Бердска, а что, дорожку , по которой жители города ходят в Поликлинику №2 должно ремонтировать ТСН Радист?
Администрация города Бердска ответил Анне
Добрый день. На данной территории есть разные участки дорог, но нет ни одного муниципального участка. За забором дорога имеет отношение к Министерству здравоохранения и ее ремонт не может проводиться за счет городского бюджета. С уважением, администрация города Бердска.
Анна ответила Сообществу Администрация города Бердска, спасибо за ответ. Но непонятно, а к кому обращаться по поводу этой разбитой дорожки?
- Вопрос Любови: «Что за транспортный коллапс появился на остановке Торгового центра после ремонта дороги? Что за страсть делать из города кладбище, настроив заборов? Ситуация сегодня: на остановке стоит 14-й маршрут, следом подъезжает 7-й,за ним встаёт 325-й и 332-ой. Этакий трамвайчик.
Сюда же подъехал автобус 7. Люди из него выходили на дорогу «в забор». Разъехались. Ситуация повторилась через 4-минуты. Аналогичная. Пассажиры выходят, упираясь в забор. Зачем соединили остановку транспорта город и межгород? Кашу из маршруток и автобусов устроили.
Ответ Администрация города Бердска
Добрый день. Вся проектно-сметная документация была подготовлена в соответствии с ГОСТом. Ход строительства работ неоднократно проверяло Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Дорогу на Черемушной в районе кольца сейчас шире, чем было заявлено в проекте. Только после завершения строительства вы сможете оценить реконструкцию. Делать сейчас выводы - нецелесообразно. С уважением, администрация города Бердска.
Любовь ответила Сообществу Администрация города Бердска: И я не о кольце писала. Я писала о том, что наблюдала наглядно. Воочию, так скажем.
Остановочная платформа для конечной остановки невообразимо мала.
И это не только моё мнение. Просто я его выразила первой. Остальные молчат.
-Вопрос от Ларисы: «Когда в центре города будет новая школа?»
Ответ - Администрация города Бердска
Добрый день. На площади Горького новой школы не будет. С уважением, администрация города Бердска.
-Вопрос от Людмилы Ивановны: «Когда начнут строительство дома на ул К. Маркса, 57?»
Ответ - Администрация города Бердска
Добрый день. Управление градостроительства администрации Бердска передала документы в Фонд помощи обманутым дольщикам. После рассмотрения фонд примет решение каким образом оказать помощь в завершении строительства этого дома. С уважением, администрация города Бердска.
- Вопрос от Галины Андреевны: «Когда наведут порядок в медицине? Или у нас только о вакцинации и об отстранении вопрос решается. Больше проблем в городе нет?»
-Вопрос от Александра: «На каком основании гнобят народ масками, вакцинами и товарными знаками(QR)? Если нигде нет подписанного постановления Травникова?»
Ответ - Роспотребнадзор
Здравствуйте, Александр. Cуществует такое понятие, как электронная цифровая подпись - это аналог рукописной подписи. Она выполняет ту же функцию — обеспечивает юридическую значимость для документов в электронном виде. Официальное опубликование правовых актов государственных органов власти осуществляется на портале pravo.gov.ru и официальном сайте правительства Новосибирской области nso.ru. С уважением, Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области.
- Вопрос от Любови: «Злободневный вопрос длинною в три года отписок. Когда на Микрорайоне построят общественный туалет? До пандемии можно было попасть в ДК Родина. Теперь сидящие на вахте женщины ,,кидаются"на любого человека, кто пытается воспользоваться туалетом.Кусты в помощь как обычно?»
- Вопрос от Любови: «Когда в районе Боровой, 96 появится пешеходный переход? Проживающие в СНТ Дружба, люди, занимающиеся спортом и просто отдыхающие, круглогодично ходят именно с угла Боровой. Т.к.ближайшие пешеходные переходы в районе Боровой, 100 и остановки Жилмассив.
Но ни один здравомыслящий человек, не пойдёт на эти переходы, если ему надо на Торговый!
Магазины там (на Торговом) и транспортная развязка.
Будем ждать, когда по дороге кого-нибудь размотает?»
- Вопрос от Галины: « Дорогой, Евгений Анатольевич! Последняя надежда на вас. С улицы Рогачева, 16 увезли женщину по скорой, частично парализованной. У нее осталась собака в квартире. Я взяла ключ с намерением помочь, что-бы собачка не погибла. Но увы.. никто не откликнулся на мою просьбу. Звонила даже директору приюта ,,Надежда" и писала в группу и в вацап компетентным лицам в этом вопросе. Я не могу помочь собаке, т.к. очень плохо себя чувствую. Прохожу лечение. Очень большое давление. И возраст уже не молодой. Помогите, пожалуйста, я не в состоянии помочь собаке».
- Вопрос от Надежды: «Вопрос мэру! Скажите, когда возобновит свою работу ГИБДД г. Бердска, а именно регистрация транспортных средств?? И на какой стадии процесс ремонта там 2-й этаж?».
- Вопрос от Анны: «У меня один вопрос: когда Бердск перестанет быть спальным районом, предназначенным для постройки коробок-магазинов ПРОДСИБ и аптек ИП, уже буду писать фамилию. Когда молодые люди и не только молодые перестанут мотаться в Новосибирск на работу?»
- Вопрос от Анны: «Когда в городе наконец-то отремонтируют инфекционную больницу? Когда нам перестанут строить храмы? Нам их достаточно. Цветущий храм и раздолбанная инфекционка рядом».
ОТВЕТ - Добрый день. В администрации больницы, отмечают, что корпус инфекционного отделения требует масштабной реконструкции. Этот вопрос на данный момент обсуждается. С уважением, Минздрав Новосибирской области.
- Вопрос от Светланы: «МЕДИЦИНА!!!! В таком убогим состоянии...как начало 19 века....так не должно быть в современных реалиях, я уже не говорю про эпид.обстановку, про ковид! Только из-за этого часто думаем о переезде...не все могут все время пользоваться платной медициной...я даже не про полис ОМС..А про то, что здесь тоже люди...и где то людям доступны простые медицинские вещи ...а для бердчан это КОСМОС!»
-Вопрос от Натальи: «Почему не подключают новый аппарат КТ, который сейчас так не обходим?»
-Уважаемый, Евгений Анатольевич! А чем занимается у Вас новый руководитель МБУ "ОДМ" г-н Дубровский?! Дело в том, что после того, как он возглавил МБУ "ОДМ", этот самый "ОДМ", словно в тину нырнул! А Вы вспомните, пожалуйста, как раньше гремел наш "ОДМ" на всю область! Где сейчас данная муниципальная структура, чем занимается?! Кроме громкого и пустозвонного заявления (годичной давности) Дубровского о создании при "ОДМ" "Школы молодых политиков" более ничего такого особенного про МБУ "ОДМ" мы в Бердске так больше и не услышали! Чем занимается данная муниципальная структура и её типа руководитель, кроме получения-проедания бюджетных (читай - НАРОДНЫХ) денег?! Если внимательно почитать бердские СМИ, то там буквально постоянно только и мелькают новости о малолетней преступности, прочих нарушениях, различных издевательствах и зверствах! И ведь подобные новости у нас мелькают гораздо чаще, нежели новости о деяниях г-на Дубровского и МБУ "ОДМ"! Может быть, Вам как главе уже пора обратить самое пристальное внимание на данную муниципальную структуру и её руководителя в частности?!
-Я житель микрорайона Северный. В нашем микрорайоне с каждым годом всё хуже и хуже инфраструктура. Наказы депутату результатов не дают к сожалению. Из года в год одно и то же и даже хуже.
1) Когда жителям микрорайона предоставят общественный транспорт с малым интервалом прибытия, а не один раз в час?
Маршрут 510 совсем убрали, и остался только 11, который ходит редко, а автобус и вовсе раз в час. Дети мёрзнут на остановке, чтобы добраться до школы. Школы, как известно, в микрорайоне нет.
2) В микрорайоне нет аптеки и это крайне не удобно. Пенсионерам приходится ходить пешком к базару в ближайшую аптеку. А это не малый путь, если учитывать, что дома № 1, № 3, № 8 находятся очень далеко, почти у моря. Вопрос: Кода будет аптека?
3) Когда установят светофор на выезде с ул.Водобачной на ул.Первомайскую? Аварийные ситуации ежедневно, поток машин по Первомайской очень интенсивный и выехать с ул.Водобачной в сторону г.Новосибирска не возможно.
4) Когда установят шумоотражающее ограждение на железной дороге? Раньше оно было, но по какой-то причине его демонтировали и больше не установили.
5) Необходим ремонт дорожного полотна в микрорайоне и ливневая канализация. Когда это будет?
-Евгений Анатольевич, с каждым годом фасады зданий в Бердске все больше и больше «расписывают» хулиганы.
Многие дома сейчас оборудованы видеокамерами. Но мы не видим никаких изменений, иначе те, кто пишет, должны были бы закрасить или отмыть надписи. Увы.... Только новые появляются. Вчера, например, в нашем доме по ул. Ленина, 37 исписали все двери!
Какие шаги предпринимает Мэрия в данном направлении? Решался ли этот вопрос совместно с МВД?
- Учреждение оплатило прохождение медосмотра. Но Медкомиссия внесла обязательный пункт: 1.Прохождение маммографии, аппарат в городе не работает, запись осуществлялась на 4 месяца вперёд. 2.УЗИ малого таза... И того веселее только платно. То есть две дорогостоящие процедуры все женщины старше 40 лет проходят за свой счет. А как иначе? Иначе не будет допуска к работе. Считаю, что это вымогательство. Почему навязываются медицинские услуги, не обеспеченные страховым полисом.
- Спасибо, что сделали дорогу на Черемушках, но остановка в сторону посёлка Боровой, это кошмар. Теперь маршрутка номер 17 там не останавливается, если только пассажир там не выходит. Ждёшь минимум по минут 30. Хотя машины проезжают каждые 5-10 минут, но они все едут мимо. Остановку срезали - не заехать, не выехать. А если там остановился автобус, то всё, все маршрутки мимо. А летом там будет ещё и дачный автобус стоять. И как быть? Чтобы доехать до посёлка Боровой зимой с ребёнком после садика, надо очень долго ждать, пока кто-нибудь туда заедет.
- Медицина должна быть в приоритете, о ней уже лет 10 трубим, а толку нет. Город 100-тысячник - нет гастроэнтеролога, а вы дороги ремонтируете. Зарплаты низкие, платно не побегаешь, ковид все ещё больше усугубил. Жена к эндокринологу попасть не может, записи нет, а ей каждые полгода наблюдаться надо. Ну позор же. Из Минздрава отписки, а врачей как не было, так и нет.
- Сейчас в области снова достали и обсуждают план областных свалок. Из этого плана не убрали свалку в районе кладбища. Озвучьте, как не равнодушный мэр, своё мнение по этому поводу для горожан, не стесняйтесь. Если от вас снова будет заявление, что вы как чиновник обязаны будете выполнять не волю горожан, а решение областных чиновников, то знайте, народ такого не простит никогда.
- Когда Мерседесы в Бердске начнут производить?
- Когда исчезнет "вечная" лужа возле ТЦ Аура? Будет ли закончен ремонт ул. Ленина, от ул. Кирова до Спортивной? Будет ли построен общественный туалет на Микрорайоне?
- Хотелось бы спросить нашего главу, вы с Захаровым нормальные???? Ведь даже дураку понятно, что делать дороги, когда лужи и снег, это бред полный. Весной дорог не будет. Почему вы детей, которые живут в общежитиях, ни во что не ставите???? Вы делаете детские площадки там, где меньше вложений требуется, при этом не думая о детях. Я лично ходил и просил хотя бы огородить площадку на Островского, 73, но толку ноль. Вы каждый день чистите дроги, при этом забываете про тротуары. Может, хватит думать только о водителях? Мы тоже не хотим ползать по сугробам.
- Уважаемый Евгений Анатольевич, к вам обращается многодетная мама семерых деток Лукашова Татьяна. У нашей семьи есть очень важный жизненный вопрос, касающийся расширения жилья. Мы живём в двухкомнатной квартире, площадь которой составляет 42 кв.м. Помогите нам в этом вопросе, как нам расширить жилье, какие программы существуют, куда обращаться и т.д. Будем очень благодарны, если все-таки наш вопрос останется не бездейственным.