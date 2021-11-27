В Бердске болеют коронавирусом 339 человек на 27 ноября. Ковидный госпиталь ЦГБ забит пациентами

В субботу днем стали известны новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске. Информацию "Курьер.Среда" сообщили в городском оперативном штабе.
За прошедшие сутки на 27 ноября в городе выявили 14 зараженных COVID-19. Такой суточный прирост наблюдается всю последнюю неделю. Напомним, что рекорд по заболевшим среди бердчан за сутки был зарегистрирован 10 октября. Тогда обнаружили 17 новых случаев заражения ковидом.
По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в Бердске зафиксировано 3121 заболевших коронавирусом.
Сейчас под медицинским наблюдением находятся 963 горожанина. За минувшие сутки медики взяли еще 326 тестов на определение ковид-статуса.
На сегодняшний день с начала пандемии в Бердске выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией 2785 пациентов. Таким образом, можно предположить, что в данный момент болеют ковидом 339 бердчан.
При этом, как сообщал "Курьер.Среда" со ссылкой на главного санитарного врача города Виктора Матко, ковидный госпиталь Бердской ЦГБ забит до отказа. Ранее там было развернуто 160 коек.