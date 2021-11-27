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Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы саратовской колонии после видео с пытками заключенных

7:05:5411/27/2021
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Павел Гаценко по меньшей мере до 25 января проведет время в СИЗО. Его подозревают в организации истязаний осужденных.

В Саратовской области под стражу отправили бывшего начальника колонии. Фото: Pixabay.com

По решению суда, рассмотревшего ходатайство следователей, бывшего начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко поместили в СИЗО до 25 января 2022 года. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября, из сообщения пресс-службы районного суда Саратова.

Павел Гаценко обвиняется прокуратурой в организации пыток и истязаний над заключенными . В суде также будет рассмотрено дело Сергея Мальцева, находившегося под руководством Гаценко. Следователи ранее ходатайствовали о заключении под стражу обоих фигурантов дела об организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Суд проводится в закрытом режиме. В случае обвинительного приговора после расследования обоим грозит заключение сроком до 10 лет.

С 19 ноября, после того, как в сеть попали видеоматериалы из саратовской туберкулезной больницы, в учреждениях ФСИН Саратовской области начались проверки. Были уволены 18 человек, 11 привлечены к административной ответственности

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