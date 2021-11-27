Почему на кладбище нельзя показывать пальцем, и почему архистрого нельзя оглядываться после того, как вышли за ворота

Когда умирает близкий человек, то жизнь останавливает свой ход, человек впадает в горе, уныние и не понимает, как ему дальше жить. Пережить такое горе можно только вместе с Богом и молитвами о душе усопшего человека. Человеку, так страшно, потому, что он не понимает, что за гранью смерти стоит: новая жизнь или честная тьма. Каждый человек склонен верить во что-то свое, кто-то считает, что жизнь продолжается после смерти и душа попадает в рай, другие думают, что после того, как сердце человека останавливается, то и душа умирает. Какого бы мнения вы ни придерживались, но через похороны вам все-таки пройти придется.
Нельзя показывать пальцем на кладбище, так как этот жест несет смерть.
Существует целый ряд примет о том, как правильно вести себя на кладбище, чтобы не навлечь на себя беду на живых людей. Среди них примета о том, что уходя с кладбища не стоит оборачиваться и смотреть через плечо на могилу усопшего. Считается, что такой жест душа умершего может воспринять, как призыв следовать за вами и как следствие может потеряться и заблудиться. Церковь не поддерживает эту примету и навязывает прихожанам эту примету. Церковь считает, что душа умершего знает куда ей идти и до 40 дней ее сопровождает ангел-хранитель. После 40 дней Господом уже решена судьба усопшего.
Очень важно живым молиться за душу умершего именно с 9 по 40 дней. Так как в это время душа особенно нуждается в поддержке близких. Молитвы родственников помогают оправдаться перед Господом умершему.