Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему на кладбище нельзя показывать пальцем, и почему архистрого нельзя оглядываться после того, как вышли за ворота

4:00:0111/27/2021,Анна Филатова
0

Очень важно живым молиться за душу умершего именно с 9 по 40 дней. Так как в это время душа особенно нуждается в поддержке близких.

Молиться за душу умершего особенно усиленно следует с 9 по 40 день.
Молиться за душу умершего особенно усиленно следует с 9 по 40 день. Фото: Рixabay.com

Когда умирает близкий человек, то жизнь останавливает свой ход, человек впадает в горе, уныние и не понимает, как ему дальше жить. Пережить такое горе можно только вместе с Богом и молитвами о душе усопшего человека. Человеку, так страшно, потому, что он не понимает, что за гранью смерти стоит: новая жизнь или честная тьма. Каждый человек склонен верить во что-то свое, кто-то считает, что жизнь продолжается после смерти и душа попадает в рай, другие думают, что после того, как сердце человека останавливается, то и душа умирает. Какого бы мнения вы ни придерживались, но через похороны вам все-таки пройти придется.

Нельзя показывать пальцем на кладбище, так как этот жест несет смерть.

Существует целый ряд примет о том, как правильно вести себя на кладбище, чтобы не навлечь на себя беду на живых людей. Среди них примета о том, что уходя с кладбища не стоит оборачиваться и смотреть через плечо на могилу усопшего. Считается, что такой жест душа умершего может воспринять, как призыв следовать за вами и как следствие может потеряться и заблудиться. Церковь не поддерживает эту примету и навязывает прихожанам эту примету. Церковь считает, что душа умершего знает куда ей идти и до 40 дней ее сопровождает ангел-хранитель. После 40 дней Господом уже решена судьба усопшего.

Очень важно живым молиться за душу умершего именно с 9 по 40 дней. Так как в это время душа особенно нуждается в поддержке близких. Молитвы родственников помогают оправдаться перед Господом умершему.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вератрадициимолитваприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соблюдаете ли вы эти приметы при посещении кладбища?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему на кладбище нельзя показывать пальцем, и почему архистрого нельзя оглядываться после того, как вышли за ворота
4:00:01 11/27/2021
Почему на кладбище нельзя показывать пальцем, и почему архистрого нельзя оглядываться после того, как вышли за ворота
Врачи запретили давать соки детям в возрасте до одного года: почему?
3:30:06 11/27/2021
Врачи запретили давать соки детям в возрасте до одного года: почему?
Как молятся православные, католики, мусульмане, иудеи, буддисты: все самые главные правила молитв – что делают, как произносят слова из священных книг
3:00:18 11/27/2021
Как молятся православные, католики, мусульмане, иудеи, буддисты: все самые главные правила молитв – что делают, как произносят слова из священных книг
Лучший способ очистить швы между плиткой в ванной комнате
2:30:04 11/27/2021
Лучший способ очистить швы между плиткой в ванной комнате
Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: что ждет каждого с 29 ноября по 5 декабря в Луну в Скорпионе и Новолуние
2:05:01 11/27/2021
Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: что ждет каждого с 29 ноября по 5 декабря в Луну в Скорпионе и Новолуние
Кристальной нежности поздравления в День матери 28 ноября 2021 года: отправь маме. Обязательно
2:03:43 11/27/2021
Кристальной нежности поздравления в День матери 28 ноября 2021 года: отправь маме. Обязательно
Кому подойдет прическа «шторы»: какие волосы нужны для такой укладки
2:00:01 11/27/2021
Кому подойдет прическа «шторы»: какие волосы нужны для такой укладки
«Прожиточный минимум» поменяли на «границу бедности»: правительство России 26 ноября утвердило правила определения «границы бедности»
1:56:06 11/27/2021
«Прожиточный минимум» поменяли на «границу бедности»: правительство России 26 ноября утвердило правила определения «границы бедности»
Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов
1:46:05 11/27/2021
Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов
Сколько чашек кофе в день нужно выпить, чтобы предотвратить слабоумие?
1:30:02 11/27/2021
Сколько чашек кофе в день нужно выпить, чтобы предотвратить слабоумие?