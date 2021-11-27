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Первая авиакомпания России попала в «черный список» Евросоюза

8:21:5611/27/2021
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Перевозчик «Скол» теперь не сможет осуществлять перелеты на территории ЕС.

Вертолеты и самолеты российской авиакомпании "Скол" не смогут летать в Европу. Фото: Pixabay

В «черном списке» Евросоюза оказалась первая авиакомпания из России. Ею стал «Скол», авиакомпании теперь нельзя осуществлять какую-либо деятельность на территории ЕС. Документ о включении российской авиакомпании опубликован на сайте Еврокомиссии. По мнению специалистов из Европы, данная авиакомпания не может соблюдать международные стандарты.

Компания «Скол» базируется на территории Красноярска и имеет 53 воздушных судна, из которых 44 - вертолеты. Ранее, пять лет назад Росавиация исключала из сертификата компании 35 судов, позже «Скол» просил ведомство снять ограничение, введенное за лизинговую задолженность.

В России 97 авиакомпаний, но только «Скол» попал в «черный список». Авиакомпания «Скол» специализируется на коммерческой перевозке, транспортирует грузы и пассажиров, предоставляет услуги санавиации.

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авиакомпаниячерный списоксанавиация"Скол"
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