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Арестованный директор шахты «Листвяжной» не признал вины в гибели 51 человека при взрыве под землей

9:27:4811/27/2021
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Суд отправил в СИЗО его заместителя и сотрудников Ростехнадзора, которых обвиняют в халатности, приведшей к массовой гибели людей.

По решению суда задержанные помещены в СИЗО. Фото: Pixabay.com

В Кемерово проводятся слушания по избранию мер пресечения для задержанных руководителей шахты «Листвяжная» и главных инспекторов Ростехнадзора.

Во время заседания директор шахты, в которой погиб 51 человек, заявил, что не считает себя виновным в трагедии. Вместе в руководителем задержан его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Все они по данным следователей допустили нарушения, приведшие к трагедии.

Махраков и Молостов заключены под стражу, следствие считает, что находясь на свободе они могут оказать влияние на свидетелей, что повлияет на показания.

Также  Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин, главные государственные инспекторы Ростехнадзора, по мнению следователей, должны нести ответственность за произошедшее. По решению суда Семыкин, обвиняемый в халатности, уже заключен в СИЗО. Он заявил, что невиновен, на основании того, что пока нет информации о точном месте взрыва. Следователи считают, что проведенная в ноябре проверка на шахте, была выполнена лишь на бумаге.

Как сообщал "Курьер.Среда", 25 ноября утром на шахте «Листяжная» произошло задымление, которое могло стать результатом взрыва метана. На момент инцидента под землей находились 285 шахтеров, большинство из них удалось эвакуировать. 46 горняков и 5 горноспасателей признаны погибшими. В регионе объявлен траур.

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