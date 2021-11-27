Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие

8:34:1711/27/2021
0

После взрывов на оборонном предприятии возник крупный пожар - огонь охватил 900 кв. метров площади.

Несколько взрывов произошло на заводе боеприпасов имени Я.М. Свердлова в Дзержинске. Фото: "Курьер.Среда"

В результате серии взрывов на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области пострадали двое рабочих.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 27 ноября в 09.52 на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков.

При этом на территории предприятия по паспорту опасности могут находиться взрывчатые вещества.

"На территории предприятия работают пожарные подразделения СУ №38 в количестве 36 человек и 8 единиц спецтехники. В настоящее время происходит тушение пожара на площади 900 квадратных метров. Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет", - пояснили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС рассказали, что в результате ЧП есть пострадавшие. В администрации города подтвердили, что пострадали два человека.

ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит взрывчатку и промышленную химию.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
взрывчатые веществаоборонный заводкрупный пожарпострадали два человекаВзрыв.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нарушили технику безопасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие
8:34:17 11/27/2021
Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие
Что приготовил 2022 год для всех знаков китайского гороскопа
8:30:28 11/27/2021
Что приготовил 2022 год для всех знаков китайского гороскопа
Первая авиакомпания России попала в «черный список» Евросоюза
8:21:56 11/27/2021
Первая авиакомпания России попала в «черный список» Евросоюза
За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый
8:06:12 11/27/2021
За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый
Какие продукты запрещены на праздничном столе в новогоднюю ночь 31 декабря для встречи Нового 2022 года – года Тигра?
8:00:20 11/27/2021
Какие продукты запрещены на праздничном столе в новогоднюю ночь 31 декабря для встречи Нового 2022 года – года Тигра?
МЧС поможет семьям погибших в шахте Кузбасса пяти горноспасателей, в том числе с образованием детей
7:55:55 11/27/2021
МЧС поможет семьям погибших в шахте Кузбасса пяти горноспасателей, в том числе с образованием детей
Выходные дни января-2022: Кому заплатят в двойном размере за праздничные дни в январе 2022 года?
7:30:46 11/27/2021
Выходные дни января-2022: Кому заплатят в двойном размере за праздничные дни в январе 2022 года?
Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 по 29 ноября 2021: как Четверть Луны в гороскопах Девы повлияет на каждого землянина
7:07:18 11/27/2021
Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 по 29 ноября 2021: как Четверть Луны в гороскопах Девы повлияет на каждого землянина
Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы саратовской колонии после видео с пытками заключенных
7:05:54 11/27/2021
Суд арестовал экс-начальника туберкулезной больницы саратовской колонии после видео с пытками заключенных
Денежный календарь по фазам Луны на декабрь 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги, делать большие приобретения и покупать подарки на Новый год?
7:00:23 11/27/2021
Денежный календарь по фазам Луны на декабрь 2021 года: Когда брать кредит, отдавать долги, делать большие приобретения и покупать подарки на Новый год?