Серия взрывов прогремела на заводе боеприпасов в Дзержинске. Есть пострадавшие

В результате серии взрывов на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области пострадали двое рабочих.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, 27 ноября в 09.52 на ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков.
При этом на территории предприятия по паспорту опасности могут находиться взрывчатые вещества.
"На территории предприятия работают пожарные подразделения СУ №38 в количестве 36 человек и 8 единиц спецтехники. В настоящее время происходит тушение пожара на площади 900 квадратных метров. Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет", - пояснили в чрезвычайном ведомстве.
В МЧС рассказали, что в результате ЧП есть пострадавшие. В администрации города подтвердили, что пострадали два человека.
ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" производит взрывчатку и промышленную химию.