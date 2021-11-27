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В Бердске мародеры растащили имущество погорельцев в СНТ «Запрудный» из сгоревшего дома

9:59:3111/27/2021
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Людям, пострадавшим от пожара, неравнодушные граждане пришли на помощь, а другие тащат из сгоревшего дома то, что там осталось.

Имущество погорельцев, без того сильно пострадавших, растаскивают. Фото: ОНД

В Бердске 18 ноября сгорел дом, расположенный по улице Полевой в СНТ «Запрудный». Огонь не пощадил — сгорела крыша, мансарда, внутреннее пространство. Четверо членов семьи погорельцев сами чудом не пострадали и съехали из дома, который строят уже два года.

Как сообщал ""Курьер.Среда", семья с двумя детьми выскочила на улицу в пижамах. После страшного происшествия они просили помощи у неравнодушных горожан, поскольку остались без всего.

Люди помогли, кто чем мог — необходимым в быту — постель, посуда, средства личной гигиены. Через неделю после происшествия к жителям водозаборных дач обратилась Елена Аргенская, возглавляющая СНТ «Мечта». Она рассказала, что хозяин сгоревшего дома приезжал и увидел, что у него из дома начали растаскивать то, что не сгорело — утащили чугунные радиаторы, причем следы проходили по соседнему участку.

Кроме того, председатель СНТ рассказала, что в районе дач наркоманы активизировались, делают закладки. От них спасенья нет — полиция якобы неохотно выезжает на такие вызовы. Елена предупреждает, что от поиска закладок до проникновения в жилые дома может пройти совсем немного времени, сообщает svidetel24.info.

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