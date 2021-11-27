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Гоген Солнцев мечтал повторить "успех" Прохора Шаляпина и подарил бывшей жене место на кладбище

11:24:0111/27/2021
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Екатерина Терешкович заявила, что не собирается там лежать. А ее бывший муж назвал покупку земли хорошим вложением капитала.

Гоген Солнцев с бывшей женой. Фото: Instagram @solntcev

Шоумен Гоген Солнцев продолжает эпатировать публику своими отношениями в семье. Оказалось, что он подарил бывшей жене Екатерине Терешкович место на кладбище, когда она были в отношениях. Об этом она рассказала в эфире телепрограммы.

- Пару лет назад Гоген подарил мне место на кладбище. Он на меня все время давил. И морально, и физически. Я здесь лежать не собираюсь. Он думал, что ему повезет, как Прохору Шаляпину. Что он станет жить на мои денежки. Но я прошла вакцинацию. Я собираюсь жить долго и счастливо, — сказала Терешкович в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

В ответ на это шоумен заявил, что земля — одно из лучших вложений и предупредил, что собирается продать участок для погребения.

В конце октября Гоген Солнцев женился на дочери бывшей супруги. Торжество проходило тихо, пока не пришла теща, по совместительству бывшая жена жениха, и не устроила скандал.

Свадьба Гогена с дочерью 66-летней экс-супруги прошла через две недели после развода.

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подарокразводземля на кладбищеГоген Солнцев
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