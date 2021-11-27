Гинцбург назвал преступниками родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей

В России вакцинация от ковида идет с большим трудом. Граждане не желают делать прививки себе, не говоря о детях.
Начало вакцинации подростков от 12 до 17 лет анонсировано на начало декабря, однако уже сейчас граждане начали выступать против данной меры. По словам Александра Гинцбурга, возглавляющего Центр имени Гамалеи, граждане, не желающие вакцинировать детей идут на преступление. Он пояснил, что каждый должен думать об окружающих и о себе.
Ученый отметил, что с приходом дельта-штамма ковида дети стали заражаться и болеть гораздо чаще, уже стали появляться сообщения о летальных исходах среди детей, а общее число заболевших детей составляет 10-20%, в зависимости от страны.
Гинцбург рассказал, что назальной вакциной от ковида уже привились дети сотрудников учреждения, при этом никаких негативных процессов замечено не было.
- Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить, - подчеркнул он.
Как сообщал "Курьер.Среда", назальную вакцину испытал на себе президент РФ Владимир Путин после ревакцинации.