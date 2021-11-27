Инцидент с нападением 5-классника с ножницами на детей и учителя прямо на уроке в школе Новосибирска проверяет прокуратура

Прокуратура организовала проверку в связи с происшествием в школе Новосибирска после сообщений СМИ, сообщили 27 ноября в надзорном ведомстве Новосибирской области.
-Прокуратура проверит инцидент в школе, в ходе которого ученик 5 класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока. Предварительно установлено, что мальчик состоял на внутришкольном учете, - рассказали в облпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что в ходе проверки дадут оценку соблюдению законодательства об образовании и профилактике правонарушений о несовершеннолетних.
Как сообщал ""Курьер.Среда", Следственный комитет тоже проверяет нападение 5-классника с ножницами в новосибирской школе №218. Вспышки агрессии у мальчика замечали и раньше. А после последнего инцидента его направили на обследование. Как выяснилось, ученик постоянно нарушает дисциплину на уроках.
Он вдруг схватил ножницы и начал тыкать ими в одноклассников. Педагог попыталась защитить детей, после чего мальчик выбил дверь в классе.