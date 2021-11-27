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Жертвами коронавируса стали 17 человек за сутки на 27 ноября в Новосибирской области: Умерли 37-летний мужчина и 47-летняя женщина

11:39:2611/27/2021
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Сейчас с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в ковидных госпиталях региона лежат 4247 пациентов, среди которых 60 детей.

391 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первый

За второй год пандемии умерло от коронавируса в Новосибирской области почти в 4 раза больше пациентов, чем в первыйВ Бердске болеют коронавирусом 339 человек на 27 ноября. Ковидный госпиталь ЦГБ забит пациентамиЕщё 342 новости

За прошедшие сутки на 27 ноября в Новосибирской области выявили 391 нового зараженного коронавируса. Всего за время пандемии зарегистрировали 81 542 случая ковида на территории региона.
Из общего числа заболевших 8514 детей. За последние 24 часа вылечились от коронавирусной инфекции 113 человек, всего - 57 127 пациентов.

По информации регионального оперативного штаба, жертвами коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области стали 17 человек.

Это мужчины, которым было 37, 68 и 77 лет, а также женщины в возрасте 47, 89, 79, 62, 78, 74, 68, 56, 67, 66, 73, 77 лет и две пациентки в возрасте 86 лет. Общая цифра летальных исходов с начала пандемии - 3753.

Сейчас с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в ковидных госпиталях региона лежат 4247 пациентов, среди которых 60 детей.

В реанимации находятся 362 человека, в том числе 54 пациента, которые подключены к аппарату ИВЛ.

В областную ковидную статистику входят цифры из Бердска. Как сообщал "Курьер.Среда", за прошедшие сутки на субботу в городе обнаружили 14 новых случаев заражения. С их учетом всего выявили 3121 заразившегося бердчанина.

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