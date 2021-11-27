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«Прожиточный минимум» поменяли на «границу бедности»: правительство России 26 ноября утвердило правила определения «границы бедности»

1:56:0611/27/2021
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Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума.

С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Фото: Flickr.com

27 ноября правительство России утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам, о чем сообщает Минтруд.
При расчете показателя «Уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель – «граница бедности».

Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе – ежегодно.

С 2021 года используется новая модель расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В основе их расчета не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата. Начиная с 2021 года величина прожиточного минимума устанавливается с ежегодной периодичностью, а ранее – ежеквартально. Это не обеспечивает сопоставимость данных об уровне бедности за прошлые периоды с текущими замерами и будущими оценками. С учетом этого принято решение о введении нового показателя – «граница бедности», который будет изменяться с учетом роста цен и использоваться для определения уровня бедности.

Ранее Президент дал поручение обеспечить сопоставимость отчетных данных об уровне бедности предыдущих периодов, когда прожиточный минимум рассчитывался на основе потребительской корзины, и текущими и среднесрочными данными, когда прожиточный минимум рассчитывается исходя из соотношения с медианным доходом.

Таким образом с внедрением «границы бедности» поручение Президента будет выполнено: показатель «уровень бедности» будет сопоставим с прошлыми периодами и будет обеспечивать учет влияния инфляции на бедность.

Граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения мер социальной поддержки по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум. То есть, нуждаемость в предоставлении мер социальной поддержки будет определяться исходя из того, превышают ли доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума.

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прожиточный минимумграница бедности
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