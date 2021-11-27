Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: что ждет каждого с 29 ноября по 5 декабря в Луну в Скорпионе и Новолуние

Ваш недельный гороскоп с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник, 29 ноября 2021 года, по 5 декабря 2021 года.
Эта неделя полна взлетов и падений, но вам решать, как найти стабильную золотую середину, чтобы продолжить свои занятия, пишет https://www.yourtango.com.
Как гороскоп этой недели влияет на ваш знак зодиака?Оптимистично, но неделя начинается с Луны в Весах, добавляя немного бодрости в наши шаги и призывая нас сохранять непредвзятость в отношении мира, в котором мы живем, и людей, которые его населяют.
На этой неделе происходит сдвиг в сторону равенства, однако это происходит не так легко, как должно быть.
Когда Луна переходит в Скорпиона, особенно в оппозиции с Ураном в Тельце, мы можем почувствовать сгусток энергии, который помогает нам продвигаться туда, где мы хотим развиваться.
Однако в этом изобилии энергии мы можем оказаться чрезмерно возбужденными всем, что нужно сделать, и взятыми на себя обязанностями.
Неделя закончится новолунием в Стрельце, за которым последует переход Луны в Козерога.
Хотя Луна в Стрельце побуждает нас создавать новую жизнь, наполненную искусством, приключениями и творчеством, она также может сделать нас чрезвычайно раздражительными, особенно в отношении людей в нашей жизни, которые не готовы меняться.
Однако по мере того, как Луна снова переходит в Козерога, мы можем сосредоточиться на целях, которые ставим перед собой.
Гороскоп на неделю 29 ноября - 5 декабря 2021 года:
ОвенОвен, переходя на эту неделю, предполагая, что вы знаете, о чем еще не говорите, - глупо. Задавайте вопросы вместо того, чтобы позволять своему разуму заполнить пробелы в информации, которую вам не хватает.
Слушайте свою интуицию, когда она заставляет вас напоминать, что что-то не так, но не позволяйте своему разуму блуждать без истины.
ТелецТелец, вы с нетерпением ждали возможности сохранить мотивацию, однако вскоре обнаружите, что бежите впустую, если не столкнетесь с прошлым, от которого прячетесь.
Вам не нужно исследовать каждую боль, которую вы когда-либо пережили, но важно встретиться лицом к лицу со своими демонами. В конечном итоге они найдут вас, приветствуются они или нет. Вы можете лучше подготовиться к этому.
БлизнецыБлизнецы, на этой неделе вам напоминают о мотивации, которая тянула вас все время, когда вы начинаете вспоминать приоритеты, с которыми, возможно, потеряли связь.
Эта неделя призывает вас оставаться верным себе и не оказаться снова потерянным в чужих рамках. Несмотря ни на что, выбирайте себя.
РакРак, на этой неделе будет крайне сложно оставаться организованным. Следует посоветовать не делать каких-либо серьезных перестановок или изменений, особенно на рабочем месте или даже дома, так как вы можете рискнуть потерять очень важный предмет. Планируйте заранее и ведите инвентарный учет важных вещей.
ЛевЛев, возможно, ты чувствуешь, как твои эмоции тянутся к небу, когда они достигают новых высот.
Однако на этой неделе для вас крайне важно изучить то, что вы хотите сказать, вместо того, чтобы реагировать на импульс.
Ваши эмоции действительны, и их нужно исследовать. Постарайтесь не разрушить все, что вы создали этим притоком.
ДеваДева, на этой неделе постарайтесь держать уши открытыми, не произнося много слов.
Это неделя, которая заставляет вас стать более наблюдательными, поскольку есть секреты, которые медленно ускользают из щелей и раскрываются.
Это может изменить не только ваш образ жизни, но и ваше отношение к себе, что позволит вам освободиться.
ВесыВесы, когда вы позволите другим восхищаться своими чудесами? Вы не многим показали, насколько вы продвинуты в некоторых областях и что можете создавать.
Не бойтесь оказаться в центре внимания и с гордостью показывайте другим, из чего вы сделаны. Это не эгоизм, а уважение к своим незаурядным талантам.
СкорпионСкорпион, эта неделя - решительный призыв уважать собственную энергию вместо того, чтобы избегать проблем, которые возникают внутри вас.
Высыпайтесь, когда можете, позовите на день психического здоровья. Сделайте приоритетом заботу о своем теле и прекрасном уме, прежде чем у вас больше не будет выбора.
СтрелецСтрелец, важно оценить, кого вы вводите в новый год на этой неделе.
Есть люди, с которыми вам может нравиться компания, но они не те, кому вы должны доверять то, что происходит в вашей жизни или в личных делах. При необходимости делайте различия и нарисуйте границы; защитите свое пространство.
КозерогКозерог, вы смотрите на мир в черно-белом цвете и часто забываете, как выглядят другие цвета. Ваша мудрость не пришла к логике и не к мечтам.
Это происходит из-за того, что вы берете все части своего опыта для создания своей реальности. Не саботируйте эти мечты, разбавляя их заявлением «Я не могу». Бросьте вызов этому, не теряя при этом заземления.
ВодолейВодолей, ничего страшного, если ты еще не нашел то, чем должен заниматься в жизни. Однако воспользуйтесь этой неделей, чтобы узнать, что вас зовет.
Мечтайте о большом, мечтайте о малом, но что бы ни случилось, знайте, что вам позволено мечтать, еще не зная всех частей плана. Это не обнуляет ваш интеллект.
РыбыРыбы, на этой неделе вы можете столкнуться с проблемой того, что больше не служит вам, особенно в вашей сфере деятельности.
Возможно, вы чувствуете желание уйти в отставку и найти что-то более полезное. Прежде чем совершить эмоциональный скачок веры, убедитесь, что у вас все в порядке.