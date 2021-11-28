Можно ли пить парацетамол на голодный желудок?

Парацетамол постоянно продается в аптеках по всей стране, но как именно принимать обезболивающее?
Вот краткое описание всего, что вам нужно знать о парацетамоле и о том, следует ли его принимать с пищей или без нее, пишет thesun.co.uk.
Как и когда принимать парацетамол?
Парацетамол - это хорошо известная таблетка для снятия боли, которую можно использовать для лечения болей и высоких температур.
Лекарство выпускается в виде таблеток, которые можно проглотить с водой.
Для тех, кому сложно проглотить целые таблетки, парацетамол также доступен в форме сиропа или растворимой таблетки.
На веб-сайте NHS говорится, что парацетамол безопасен для использования в правильной дозе одной или двух таблеток до четырех раз в 24 часа.
Например, если вы примете первую дозу одной или двух таблеток (или эквивалентной альтернативной формы) в 9 часов утра, вам не следует принимать вторую дозу до 13 часов.
Затем вы можете принять третью дозу в 17:00 и четвертую и последнюю дозу в 21:00, что составляет в общей сложности четыре дозы по одной или двум таблеткам за 24 часа.
Независимо от того, когда вы начнете принимать парацетамол, важно всегда оставлять четыре часа до приема следующей дозы.
На веб-сайте NHS говорится: «Передозировка парацетамолом может вызвать серьезные побочные эффекты. Не поддавайтесь соблазну увеличить дозу или принять двойную дозу, если ваша боль очень сильна».
Важно соблюдать рекомендации по дозировке.
В исследовании Оксфордского университета говорится: «Большинство людей не имеют представления о максимальной суточной дозе парацетамола. В Великобритании примерно каждый четвертый человек часто превышает максимальную суточную дозу».
Сколько времени нужно, чтобы парацетамол подействовал?
Согласно веб-сайту NHS, парацетамол работает до часа - после приема одной или двух таблеток по 500 мг.
British Medical Journal (BMJ) говорит , что «Парацетамол выпускается в немедленным высвобождением (короткого действия) и модифицированного высвобождения (пролонгированного действия) препаратов.»
Однако исследователи из Оксфордского университета говорят, что «парацетамол может облегчить боль, но только для небольшого числа людей. При послеоперационной боли может помочь каждый четвертый человек; при головной боли - возможно, каждый десятый».
Можно ли принимать парацетамол перед едой?
Согласно веб-сайту NHS, парацетамол можно принимать как с едой, так и без нее.
Как и в случае со всеми лекарствами, существует множество правил, которые можно и нельзя делать, и парацетамол ничем не отличается.
Важно прочитать инструкции на упаковке и проконсультироваться со своим терапевтом относительно любых лекарств, которые вы принимаете.