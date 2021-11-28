Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли пить парацетамол на голодный желудок?

8:30:2111/27/2021
0

Парацетамол - это хорошо известная таблетка для снятия боли, которую можно использовать для лечения болей и высоких температур.

Парацетамол - это хорошо известная таблетка для снятия боли, которую можно использовать для лечения болей и высоких температур. Фото: Pixabay.com

Парацетамол постоянно продается в аптеках по всей стране, но как именно принимать обезболивающее?

Вот краткое описание всего, что вам нужно знать о парацетамоле и о том, следует ли его принимать с пищей или без нее, пишет thesun.co.uk.

Как и когда принимать парацетамол?

Парацетамол - это хорошо известная таблетка для снятия боли, которую можно использовать для лечения болей и высоких температур.

Лекарство выпускается в виде таблеток, которые можно проглотить с водой.

Для тех, кому сложно проглотить целые таблетки, парацетамол также доступен в форме сиропа или растворимой таблетки.

На веб-сайте NHS говорится, что парацетамол безопасен для использования в правильной дозе одной или двух таблеток до четырех раз в 24 часа.

Например, если вы примете первую дозу одной или двух таблеток (или эквивалентной альтернативной формы) в 9 часов утра, вам не следует принимать вторую дозу до 13 часов.

Затем вы можете принять третью дозу в 17:00 и четвертую и последнюю дозу в 21:00, что составляет в общей сложности четыре дозы по одной или двум таблеткам за 24 часа.

Независимо от того, когда вы начнете принимать парацетамол, важно всегда оставлять четыре часа до приема следующей дозы.

На веб-сайте NHS говорится: «Передозировка парацетамолом может вызвать серьезные побочные эффекты. Не поддавайтесь соблазну увеличить дозу или принять двойную дозу, если ваша боль очень сильна».

Важно соблюдать рекомендации по дозировке.

В исследовании Оксфордского университета говорится: «Большинство людей не имеют представления о максимальной суточной дозе парацетамола. В Великобритании примерно каждый четвертый человек часто превышает максимальную суточную дозу».

Сколько времени нужно, чтобы парацетамол подействовал?

Согласно веб-сайту NHS, парацетамол работает до часа - после приема одной или двух таблеток по 500 мг.

British Medical Journal (BMJ) говорит , что «Парацетамол выпускается в немедленным высвобождением (короткого действия) и модифицированного высвобождения (пролонгированного действия) препаратов.»

Однако исследователи из Оксфордского университета говорят, что «парацетамол может облегчить боль, но только для небольшого числа людей. При послеоперационной боли может помочь каждый четвертый человек; при головной боли - возможно, каждый десятый».

Можно ли принимать парацетамол перед едой?

Согласно веб-сайту NHS, парацетамол можно принимать как с едой, так и без нее.

Как и в случае со всеми лекарствами, существует множество правил, которые можно и нельзя делать, и парацетамол ничем не отличается.

Важно прочитать инструкции на упаковке и проконсультироваться со своим терапевтом относительно любых лекарств, которые вы принимаете.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
парацетамолтаблеткинатощакобезболивающееможно ли приниматьNHSBMJ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашей аптечке есть парацетамол?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли пить парацетамол на голодный желудок?
8:30:21 11/27/2021
Можно ли пить парацетамол на голодный желудок?
Лунный календарь на декабрь 2021: лучшие и худшие дни для покупки новогодних подарков, завершения важных дел и начинания новых
8:15:57 11/27/2021
Лунный календарь на декабрь 2021: лучшие и худшие дни для покупки новогодних подарков, завершения важных дел и начинания новых
Новый вариант коронавируса: незаметные симптомы, на которые следует обратить внимание
8:00:24 11/27/2021
Новый вариант коронавируса: незаметные симптомы, на которые следует обратить внимание
Изящные и чувственные картинки в День Матери-2021 на 28 ноября
7:35:37 11/27/2021
Изящные и чувственные картинки в День Матери-2021 на 28 ноября
Израиль вводит режим ЧС после обнаружения нового штамма коронавируса
7:30:26 11/27/2021
Израиль вводит режим ЧС после обнаружения нового штамма коронавируса
22 декабря – день зачатия праведной Анной Девы Марии: почему этот день считают самым опасным в году. Категорические запреты церковного праздника. Молитвы от бесплодия
7:15:10 11/27/2021
22 декабря – день зачатия праведной Анной Девы Марии: почему этот день считают самым опасным в году. Категорические запреты церковного праздника. Молитвы от бесплодия
Где в мире усиливают меры предосторожности из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса
7:00:28 11/27/2021
Где в мире усиливают меры предосторожности из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса
Бельгия обнаружила первый случай заражения коронавирусом с 32 мутациями из Южной Африки: привез турист
6:30:48 11/27/2021
Бельгия обнаружила первый случай заражения коронавирусом с 32 мутациями из Южной Африки: привез турист
Кто такая Марена и почему ее считают царицей смерти: 4 декабря – праздник Повелительницы всего неживого на земле. Традиции и приметы дня
6:15:42 11/27/2021
Кто такая Марена и почему ее считают царицей смерти: 4 декабря – праздник Повелительницы всего неживого на земле. Традиции и приметы дня
ВОЗ проводит специальное совещание по новому штамму коронавируса со множеством мутаций
6:00:32 11/27/2021
ВОЗ проводит специальное совещание по новому штамму коронавируса со множеством мутаций