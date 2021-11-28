Гардасил и Церварикс: однократная доза вакцины против ВПЧ очень эффективна

В стремлении ликвидировать рак шейки матки исследователи представили обнадеживающие новости 17 ноября на 34-й Международной конференции по папилломавирусу в Торонто.
Рандомизированное контролируемое исследование с 2275 женщин в Кении показали , что одна доза вируса папилломы человека (ВПЧ) вакцина была очень эффективной. Текущий стандарт для женщин - это трехдозовый режим, пишет medicalxpress.com.
«Однодозовая вакцина оказалась высокоэффективной при вакцинации против ВПЧ через 18 месяцев», - сказала Руанн Барнабас, главный исследователь испытания и профессор глобального здравоохранения в Медицинской школе Вашингтонского университета. «Эффективность однократной дозы была такой же, как и при многократных дозах».
Эта новость может значительно ускорить темпы вакцинации и вдохнуть новую жизнь в усилия по превращению рака шейки матки в первый вид рака, который будет искоренен во всем мире. В настоящее время только 15 процентов женщин вакцинированы против ВПЧ, согласно анализу, опубликованному в марте в журнале Preventive Medicine, в котором изложен курс действий по искоренению болезни.
Барнабас сказал, что испытание KEN-SHE может помочь Всемирной организации здравоохранения достичь своей цели - вакцинировать 90 процентов 15-летних девочек от ВПЧ к 2030 году. По ее словам, однократная вакцина упростит логистику и снизит затраты. Реферат был представлен в тот же день, когда ВОЗ отмечает первую годовщину своего обязательства по ликвидации рака.
«Эти результаты кардинально меняют правила игры, которые могут существенно снизить заболеваемость раком шейки матки, обусловленным ВПЧ, и позиционируют однократную вакцинацию против ВПЧ как важное и высокоэффективное вмешательство в области общественного здравоохранения, доступное для нас», - сказал Кенийский институт медицинских исследований (KEMRI) и.о. генерального директора, профессор Сэм Кариуки.
Как и во многих африканских странах, развертывание программы вакцинации против ВПЧ в Кении столкнулось с проблемами доставки вакцины, низким потреблением второй дозы ВПЧ в сочетании с глобальным дефицитом вакцины против ВПЧ.
В ходе исследования женщинам от 15 до 20 лет случайным образом назначали терапию, и с декабря 2018 по июнь 2021 года они наблюдали:
760 получили бивалентную вакцину, которая охватила два штамма ВПЧ (16/18), что составляет 70 процентов случаев;
758 получили неавалентную вакцину, охватывающую семь штаммов ВПЧ (16/18/31/33/45/52/58), что составляет 90 процентов случаев;
757 получили вакцину, защищающую от менингококкового менингита.
Через 18 месяцев бивалентная вакцина была эффективна против ВПЧ 16/18 на 97,5%, а неавалентная вакцина против ВПЧ 16/18 была на 97,5%. Невалентная вакцина была на 89 процентов эффективна против ВПЧ 16/18/31/33/45/52/58. Даже если у женщин был положительный результат на один штамм вируса папилломы человека, вакцина защищала их от других штаммов вируса.
Большинство участников (57 процентов) были в возрасте от 15 до 17 лет, и большинство сообщили, что у них был один сексуальный партнер на протяжении всей жизни (61 процент). Чтобы иметь право на участие, участники должны были быть сексуально активными, иметь не более пяти партнеров на протяжении всей жизни, быть ВИЧ-отрицательными и не иметь в анамнезе вакцинации против ВПЧ.
Исследователи заявили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы проверить, как долго действует вакцина.
«Это испытание придает новую энергию искоренению рака шейки матки. Оно дает большие надежды женщинам, живущим в таких странах, как Кения, которые имеют тяжелое бремя болезни», - сказала д-р Нелли Муго, соучредитель исследования и старший главный научный сотрудник-клинический исследователь Центра клинических исследований Кенийского научно-исследовательского медицинского института в Найроби. Она также является адъюнкт-профессором мирового здравоохранения в Университете штата Вашингтон.
Исследователи заявили, что одним из стимулов для испытания стало отделение рака шейки матки в Национальной больнице Кеньятта в Найроби. Они сказали, что хотят пустую палату.
«Я верю, что в течение моей жизни я увижу ликвидацию рака шейки матки», - сказал доктор Марициана Ононо из KEMRI. «Итак, давайте сделаем это - по одному выстрелу на каждую женщину!»
По данным ВОЗ, большинство сексуально активных женщин и мужчин будут инфицированы ВПЧ в какой-то момент своей жизни, а некоторые будут инфицированы повторно. Пик заражения как среди женщин, так и среди мужчин наступает вскоре после начала половой жизни. В то время как девять из 10 инфекций ВПЧ проходят сами собой за два года, другие приводят к раку репродуктивной системы, в основном раку шейки матки. ВПЧ также может вызывать рак шейки матки, влагалища, вульвы, полового члена и ротоглотки (горла, языка и миндалин).
По словам генерального директора ВОЗ доктора Тедроса Гебрейесуса, во всем мире рак шейки матки убивает женщину каждые две минуты. По данным ВОЗ, большинство этих смертей приходится на Африку, на которую приходится 80 процентов бремени рака шейки матки .
Это испытание проводится через 15 лет после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило первую вакцину против ВПЧ. В 2006 году компания Merck произвела Гардасил, который предотвратил четыре типа ВПЧ (6.11.18.18). С тех пор были внедрены две другие вакцины против ВПЧ: Церварикс (который предотвращает ВПЧ 16/18) был одобрен в 2009 году, а Гардасил-9, который предотвращает появление еще пяти типов ВПЧ высокого риска, был одобрен в 2014 году. Однако из-за стоимость и ограниченное количество вакцин, охват был низким в районах с самым высоким бременем рака шейки матки.
Барнабас сказал, что женщинам вводили несколько доз вакцины против ВПЧ из-за пробелов в доказательствах эффективности однократной вакцины и опасений по поводу клинически значимых различий в эффективности.