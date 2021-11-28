Незаметный знак во рту, предупреждающий, что вы находитесь в группе риска по сердечному приступу

Атака сердца - одно из самых страшных состояний во всем мире, но его по-прежнему можно предотвратить. Признаки, намекающие на происшествие, как правило, появляются быстро, не оставляя ничего для маневра. Особый привкус во рту может быть признаком того, что инцидент неизбежен.
Сердечный приступ является причиной большого числа госпитализаций в Великобритании, уносящих жизни примерно 160 000 человек каждый год. Согласно источникам, во рту могут возникнуть менее известные признаки сердечного приступа. Своеобразный вкус часто называют симптомом несварения желудка и кислотного рефлюкса, пишет express.co.uk.
Сердечный приступ возникает, когда кровоток через коронарную артерию внезапно прерывается, что лишает жизненно важный орган богатых кислородом питательных веществ.
Есть разные возможные причины этой обструкции, но обычно тромб вызывает внезапную закупорку.
Самым непосредственным свидетельством гибели клеток сердца является острая боль в груди.
Эта боль в груди иногда может сопровождаться внезапной слабостью, потоотделением, тошнотой, рвотой, одышкой или головокружением.
Согласно некоторым источникам, одним из малоизвестных признаков сердечного приступа может быть внезапный привкус во рту.
Британский фонд сердца заявляет, что кислый вкус обычно является признаком несварения желудка - состояния, которое имеет некоторые симптомы инфаркта миокарда.
Но веб-сайт Doctors Hospital перечисляет этот симптом как признак сердечного приступа на своем веб-сайте.
«Хроническое или тяжелое несварение желудка без отрыжки, отрыжки, изжоги, тошноты или кислого вкуса во рту», - говорится в нем.
Другие симптомы, перечисленные на сайте, включают «ощущение паники с чувством надвигающейся гибели» и «вспотевание без видимой причины».
Хотя симптомы, как правило, одинаковы для мужчин и женщин, согласно исследованиям, женщины с большей вероятностью погибнут в результате какого-либо события.
Как избежать сердечного приступаТакие состояния, как высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление, являются предвестниками сердечного приступа, и с ними можно справиться с помощью диеты.
Очень важно избегать насыщенных жиров, так как это снизит вероятность закупорки артерий холестерином.
Другие менее известные факторы риска сердечного приступа могут включать стресс.
Исследователи кардиологических центров считают, что недавнее 25-процентное увеличение числа пациентов, госпитализированных по поводу сердечных приступов N-STEMI, связано со стрессом.
Сердечные приступы N-STEMI - это потенциально смертельный тип сердечного приступа, вызванный частичной блокадой.
Эта связь, вероятно, является влиянием стресса на кровяное давление, которое, как известно, является предвестником сердечного приступа.
«Активный образ жизни или регулярные физические упражнения снизят ваше кровяное давление, поскольку ваше сердце и кровеносные сосуды будут в хорошем состоянии, - поясняет NHS.
«Регулярные упражнения также могут помочь вам похудеть, что поможет снизить кровяное давление».
Курение является еще одним важным фактором риска сердечного приступа, перечисленным на веб-сайте NHS, поскольку оно вызывает атеросклероз и повышает кровяное давление.