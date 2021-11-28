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27.11
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Внимательность может помочь вам лучше работать в холодную и сырую погоду и не заболеть

9:30:2511/27/2021
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Внимательность можно описать как практику намеренного сосредоточения внимания на настоящем моменте без оценки.

Внимательность можно описать как практику намеренного сосредоточения внимания на настоящем моменте без оценки. Фото: Pixabay.com

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале человеческого фактора и эргономики, внимательность может использоваться людьми, которые работают в чрезвычайно холодной и влажной среде, чтобы лучше переносить низкие температуры и, таким образом, более эффективно выполнять задачи, требующие двигательных навыков.

Обычно внезапное воздействие сильного холода, особенно во влажных условиях или после погружения в воду, может привести к реакции на холодовой шок. Это влияет на сердечно-сосудистую систему, обмен веществ и приводит к изменениям дыхания и, как следствие, переохлаждению, что представляет серьезный риск для жизни. Поиск способов подавления реакции на холодовой шок может быть спасением, поэтому методы повышения устойчивости к холоду и устойчивости к воздействию холодной воды важны для рабочих, которым необходимо проводить время в холодной, влажной среде или под водой, пишет medicalxpress.com.

Внимательность можно описать как практику намеренного сосредоточения внимания на настоящем моменте без оценки. Это важный компонент многих духовных и философских подходов к жизни, позволяющий практикам. Это позволяет людям сконцентрироваться на конкретном опыте или задаче в позитивном ключе, избегая отвлекающих факторов их естественных эмоциональных реакций и мыслительных процессов, которые обычно возникают в данной ситуации и которые могут негативно повлиять на опыт или задачу. Внимательность - это не просто другое слово для обозначения медитации, это скорее подход к сосредоточению и концентрации, который может помочь людям справиться или лучше работать во многих ситуациях. Это также может позволить им наслаждаться и ценить свой жизненный опыт более ясно, чем если бы они не сосредотачивались на данной ситуации. Растетклинические доказательства того, что внимательность может иметь преимущества для физического и психического здоровья.

Кейтлин Магфорд, Хизер Барри, Майкл Кинг и Хизер Карнахан из Мемориального университета в Сент-Джонсе, Канада, и Гал Зив из Академического колледжа в Вингейт, Нетания, Израиль, исследовали, может ли прослушивание осознанного чтения отрывка улучшить моторику человека. производительность и морозостойкость в условиях низких температур. Воздействие холода на участников заключалось в том, что они держали руки в воде с температурой 2 градуса Цельсия, пока они слушали читаемый отрывок о внимательности. В контрольной группе показаний не было.

После этого периода обучения команда проверила каждую группу участников на их способность выдерживать холод. Они также были испытаны с помощью рифленой доски и развязывания узлов. Обе группы показали одинаковые результаты в моторных тестах. Однако члены группы внимательности смогли выдержать холода намного дольше, чем другие участники.

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людиисследованиявнимательностьхолодная погодалучше работатьМайкл КингКейтлин МагфордХизер Барри
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