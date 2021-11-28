28 ноября – первый день Рождественского поста: дивные картинки и душевные слова для поздравления всем верующим

Поздравляю вас с Рождественским постом,
Пусть очистятся и тело, и душа!
Пусть сердца наполнятся добром,
Чтобы жизнь была по-райски хороша!
Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!
Пост Рождественский начинается,
Очищением души он считается.
За грядущие все сорок дней
Душу сделай свою ты светлей.
Рождество потом будем встречать.
А чтоб ярче его отмечать,
Воздержись ты от всех искушений,
От всех зол и других прегрешений.
Каждый день, и минуту, и час
Растворяйся ты в вере сейчас.
Улыбнись, помолись за всех нас!
Рождественский пост — для души очищенье,
Для тела — здоровье и обновленье.
Ведь Рождество — это праздник большой,
Его надо встретить со светлой душой.
Грех и душа — это вечная битва,
Мы искренней душу очистим молитвой.
Да будет молитва для нас укреплением,
Для веры — опорой, душе — осветлением!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru