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28 ноября – первый день Рождественского поста: дивные картинки и душевные слова для поздравления всем верующим

9:15:4411/27/2021
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Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 — по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней.

Рождественский пост

Поздравляю вас с Рождественским постом,
Пусть очистятся и тело, и душа!
Пусть сердца наполнятся добром,
Чтобы жизнь была по-райски хороша!

Я желаю вам здоровья и терпения,
Чтобы пост Господний соблюдать,
Пусть пошлет вам Бог благословение,
И святую Божью благодать!

Рождественский пост

Пост Рождественский начинается,
Очищением души он считается.
За грядущие все сорок дней
Душу сделай свою ты светлей.
Рождество потом будем встречать.
А чтоб ярче его отмечать,
Воздержись ты от всех искушений,
От всех зол и других прегрешений.
Каждый день, и минуту, и час
Растворяйся ты в вере сейчас.
Улыбнись, помолись за всех нас!

Рождественский пост

Рождественский пост — для души очищенье,
Для тела — здоровье и обновленье.
Ведь Рождество — это праздник большой,
Его надо встретить со светлой душой.

Грех и душа — это вечная битва,
Мы искренней душу очистим молитвой.
Да будет молитва для нас укреплением,
Для веры — опорой, душе — осветлением!


Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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