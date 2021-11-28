Рождественский пост: боголепные поздравления на 28 ноября всем входящим в 40-дневный пост

Рождественский пост — светлое время,
Время душевного мира, добра.
Счастье поделит Господь между всеми.
Радость подарит и дух Рождества.
Примите мои поздравления сердцем
И тихой любовью наполнится дом.
В молитве откройте души вашей дверцу.
Пусть светлые мысли одарят теплом.
***
Пост Рождественский великий
Длится ровно сорок дней,
Мы за это время станем,
Крепче, чище и сильней,
Пост окончится, наступит
Праздник светлый — Рождество,
В этот день придет к нам счастье,
Радость, свет и волшебство!
Православный мир не прост
Вот, рождественский наш пост!
Напряженной нашей жизни,
Ощутить должны все смыслы.
И тогда, даст Бог, духовный,
Ритм наш будет боле скромный.
Бог везде, во всех местах:
В церкви, в разуме, в сердцах!
***
Пост рождественский нам станет
Очищением от греха.
Пусть молитва нам поможет,
Чтоб очистилась душа.
Если помощи ждут люди,
Так поможем им тогда.
Всех простим, забыв обиды,
Всех простим мы до конца.
За добро и за терпение
Бог нас всех вознаградит,
Даст свое он Причащение,
Каждый будет не забыт.