Будь милостив! Чудесные поздравления во Всемирный день сострадания 28 ноября

Я призываю сегодня всех стать добрее,
И проявить к ближнему немножко сострадания,
И тогда на встречу друг другу намного смелее,
Откроются сердца, объятья и признания.
Не стесняйтесь принести другому извинения,
И сделать доброе дела без сожаления,
Ведь с добром в сердцах намного лучше живётся,
И добро в других людях обязательно отзовётся!
Выкиньте грубость и безразличие из души своей,
И станете вы стразу намного добрей,
И почувствуете, как мир изменится вы,
Исчезнут сволочи, уроды и всякие козлы.
Ведь ваша вселенная лишь от вас зависит,
А доброта вас над злобою быстро возвысит,
И никогда она не выйдет с обихода,
На добрые поступки всегда на планете мода.
Не жалейте улыбок для тех, кто болеет,
Для тех, кто устал, подарите горсть доброты,
И тогда любовь потихоньку в сердцах затлеет,
И начнут сбывается светлые наши мечты.
Не жалейте, люди, для других своего добра,
Вам вернутся сторицей охапки тепла,
Ведь добро, как известно – непобедимо,
С ним все неприятности проходят мимо!
Стихи: Поздравик
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