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Будь милостив! Чудесные поздравления во Всемирный день сострадания 28 ноября

3:15:3711/28/2021
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Люди, умеющие сострадать другим, всегда ценились. Они могут помочь морально, выслушать и поддержать другого человека. Всемирный день сострадания празднуют 28 ноября.

Всемирный день сострадания

Я призываю сегодня всех стать добрее,
И проявить к ближнему немножко сострадания,
И тогда на встречу друг другу намного смелее,
Откроются сердца, объятья и признания.
Не стесняйтесь принести другому извинения,
И сделать доброе дела без сожаления,
Ведь с добром в сердцах намного лучше живётся,
И добро в других людях обязательно отзовётся!

Всемирный день сострадания

Выкиньте грубость и безразличие из души своей,
И станете вы стразу намного добрей,
И почувствуете, как мир изменится вы,
Исчезнут сволочи, уроды и всякие козлы.
Ведь ваша вселенная лишь от вас зависит,
А доброта вас над злобою быстро возвысит,
И никогда она не выйдет с обихода,
На добрые поступки всегда на планете мода.

Всемирный день сострадания

Не жалейте улыбок для тех, кто болеет,
Для тех, кто устал, подарите горсть доброты,
И тогда любовь потихоньку в сердцах затлеет,
И начнут сбывается светлые наши мечты.
Не жалейте, люди, для других своего добра,
Вам вернутся сторицей охапки тепла,
Ведь добро, как известно – непобедимо,
С ним все неприятности проходят мимо!

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

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