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Не пей, ежик! Офигенные поздравления в День пьяного ежика 28 ноября

2:45:5111/28/2021,Поздравляем!
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День пьяного ёжика - это венгерский народный праздник, который традиционно отмечают в день окончания сбора урожая 28 ноября. В средние века, например, венгерские крестьяне не знали лучшего средства избавиться от гадюк, кротов, мышей, крыс, чем… пьяный еж.

День пьяного ежика

Я иду, смотрю под ноги…
Вижу — ёжик на дороге!
Не спеша по ней гуляет
И меня не замечает.
Я к нему бегу, кричу,
Взять домой его хочу,
И почти уж добежал…
Он — колючим шаром стал:
Сто иголок к ряду ряд
Во все стороны торчат!
Ух, какой хитрющий ёж,
Хоть и рядом — не возьмёшь!
Груданов Е.

День пьяного ежика

У ежа такая цель:
Хочет быть похож на ель
И на кактусы — цветочки,
Что посажены в горшочки.
Иглы острые как ножик
Носят кактус, ёлка, ёжик,
Но они совсем не злючки,
Злые лишь у них колючки!
Розбицкая Н.

День пьяного ежика

Ёжик — серенький клубок.
Прибежал, не видно ног.
Убери иголочки,
Колкий, словно ёлочка
И, как дедушка репей!
Дай, поглажу, поскорей.
Испугался, запыхтел.
Я же поиграть хотел…
Шайтанова Л.

Стихи: Поздравик
Открытки: Pixabay

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