Не пей, ежик! Офигенные поздравления в День пьяного ежика 28 ноября

Я иду, смотрю под ноги…
Вижу — ёжик на дороге!
Не спеша по ней гуляет
И меня не замечает.
Я к нему бегу, кричу,
Взять домой его хочу,
И почти уж добежал…
Он — колючим шаром стал:
Сто иголок к ряду ряд
Во все стороны торчат!
Ух, какой хитрющий ёж,
Хоть и рядом — не возьмёшь!
Груданов Е.
У ежа такая цель:
Хочет быть похож на ель
И на кактусы — цветочки,
Что посажены в горшочки.
Иглы острые как ножик
Носят кактус, ёлка, ёжик,
Но они совсем не злючки,
Злые лишь у них колючки!
Розбицкая Н.
Ёжик — серенький клубок.
Прибежал, не видно ног.
Убери иголочки,
Колкий, словно ёлочка
И, как дедушка репей!
Дай, поглажу, поскорей.
Испугался, запыхтел.
Я же поиграть хотел…
Шайтанова Л.