Нежные открытки с Днём матери чудесной красоты и нежности

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.
День матери — великий праздник,
Несет он радость нам и свет,
Ведь в череде явлений разных
Надежней мамы друга нет.
Она всегда с тобою рядом,
Хоть дома ты, хоть далеко.
Согреет теплым, нежным взглядом,
И станет на душе легко.
Спасибо, мамы дорогие,
Что ждете неустанно нас,
Как хорошо, что вы такие,
Живите долго, в добрый час!
***
Мама, мамочка родная, Я тебя люблю! В этот день я поздравляю Мамочку свою.
И хочу, чтоб ты, родная,
Радостной была.
Чтоб жила, ты слез не зная,
Как весна, цвела.
Чтобы радовалась жизни,
С верою жила.
Чтобы ты, моя мамуля,
Счастлива была!
Хорошо придумал кто-то
Мамам день свой подарить.
Чтобы каждый мог за что-то
Маму поблагодарить.
За любовь и за заботу,
За терпенье и вниманье,
За тяжелую работу,
За тревогу с ожиданьем.
Пусть приносят дети мамам
Радость чаще, чем печали.
С праздником всех мам тем самым
От души мы поздравляем!
***
Мама, мамочка, мамуля, Теплый лучик светлых дней, Пожелать тебе хочу я Быть всех лучше и мудрей.
Ты одна такая в мире,
Пусть же будет так всегда:
Ты в своем отменном стиле
Будь улыбчива, добра.
Ты — весенний ангел света,
Пусть же в этот праздник твой,
Твоя честь будет воспета,
И в душе цветет покой.
Поздравляю тебя, мама,
С этим праздником большим!
Пусть всегда горит упрямо
Свет твоей большой души!
Быть мамою трудно, почетно и важно,
И это ценить должен в мире прям каждый,
Без мамы не будет тебя и меня,
Без мамы вообще и семья — ни семья!
Здоровья желаю, тепла, уважения,
Иметь материнское счастье, терпение,
Удачу и радость, добро и любовь,
Чтоб грела, лелеяла Вас вновь и вновь!
Источник: pozdravok.ru