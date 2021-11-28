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Изящные и чувственные картинки в День Матери-2021 на 28 ноября

7:35:3711/27/2021
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В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола.

День матери - 28 ноября. Фото: Pixabay.com
День матери - 28 ноября. Фото: Pixabay.com

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.

Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.

День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru
День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru

Первое слово, первый шажок...
Помнит лишь мама и первый урок,
Слезы, обиды и наши улыбки.
Мама прощает всегда нам ошибки.

Сегодня День матери в нашей стране.
Мы маму обнимем сильнее вдвойне.
Спасибо тебе за любовь сквозь года.
Пусть счастье тебя окружает всегда!

***

Желаю всем мамам на этой планете,
Чтоб были здоровы и счастливы дети,
Шутили, смеялись, заливисто пели,
Стремились, старались, учиться хотели.

Чтоб вас уважали, чтоб вам помогали, А ваши сердца чтоб тревоги не знали. Пусть дети успехами радуют вас, Пусть льется свет счастья из маминых глаз.

День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru
День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru

Моей мамуле, самой замечательной,
Хочу за всё спасибо я сказать.
За то, что ты всегда ко мне внимательна,
Что любишь и готова поддержать.

Я пожелать хочу в День матери тебе,
Чтоб ты всегда такой же оставалась,
Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,
Как можно чаще чтобы улыбалась!

Любить тебя всегда, мамуля, буду,
Не дам в обиду никому вовек
И доброту твою, родная, не забуду,
Ведь ты мой самый близкий человек!

***

День матери сегодня
Все мамы отмечают,
Подарки, поздравления
От близких получают,
Желаем мы всем мамам
Силы и терпения,
Крепкого здоровья,
Удачи и везения,
Чтоб в семье у вас
Было все спокойно,
И всегда все мамы
Были чтоб довольны!

День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru
День матери - 28 ноября. Фото: Вonnycards.ru

С Днем прекрасным материнским Поздравляем от души, И желаем, чтобы в жизни Каждый день цвели цветы!

Чтобы дети уважали,
И ценили вас за труд,
Всей душою обожали,
Обнимая там и тут!

Чтобы дети понапрасну
Не могли вас огорчить,
Чтобы всё было прекрасно,
Ведь не просто мамой быть!

Источник: pozdravok.ru

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