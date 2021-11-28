С Днём Матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.
Самая любимая, родная,
Мама — нет на свете слов нежней,
Я тебя сегодня поздравляю
И хочу, чтоб стала жизнь светлей!
Ты меня так ласково растила,
От тревог меня ты берегла,
Мама, ты — моя большая сила,
Как же сильно я люблю тебя!
***
Как важно знать, что рядом мама,
Поддержку чувствовать, тепло.
Ведь жизнь — она порой упряма,
Но с мамой нам всегда светло!
Нет ближе мамы и дороже, Нас с детства мама бережет. Пусть стали старше мы, но всё же Сердечко мамино — оплот.
И в этот день всех мам планеты
Обнять хотим и пожелать:
Подольше вам встречать рассветы
И никогда не унывать!
Мамуля, пусть твои глаза
Сияют, словно две звезды!
Пусть сердце верит в чудеса,
Ведь все исполнятся мечты!
Тебя люблю я, дорогая,
Ведь ты на свете всех родней!
Тебе всем сердцем я желаю
Много счастливых, ярких дней!
***
Мамочка люблю тебя, родная.
Поздравляю с важным днём всех мам.
В мире для меня одна такая.
Я желаю сбыться чудесам.
Мама это ведь не на минутку,
Ни на год на два, а навсегда.
Пусть, кто рядом будут очень чутки,
Чтоб светила радости звезда.
Мамочка, ты лучшая, красотка. Посмотри ка в зеркало скорей. Взгляд глубокий, лёгкая походка. Мама, в мире нет тебя добрей.
Пусть тебя здоровье не подводит,
Будет крепким, как титан, как сталь.
Пусть успех с тобою рядом ходит,
Пусть обходит стороной печаль.
Счастья выше гор и шире моря.
И любви, чистейшей как родник.
И удача пусть успеху вторит.
Радость будет вечной, а не миг.
Самой прекрасной на свете маме
Пожелать много счастья спешу.
Я желаю тебе улыбаться
И спасибо за всё говорю.
Во-первых, спасибо, родная,
За то, что мне жизнь подарила,
За то, что любовь безвозмездно
В моё сердце навеки вложила.
Пусть твоя жизнь будет очень красивой,
Самой сладкой и нежной на вкус.
Я тобою всегда восхищаюсь
И всегда безмерно горжусь.
Пусть здоровье будет отличным,
Настроение ярким, как солнце.
Пусть разноцветное счастье
В твоём сердце бешено бьётся.
Источник: pozdravok.ru