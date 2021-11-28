День матери 28 ноября 2021 года: потрясающие поздравления для милых и нежных мам – отправь самому близкому человеку на Земле

День матери российские граждане ежегодно отмечают в последнее ноябрьское воскресенье. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи. Приказ об учреждении государственного праздника был подписан президентом РФ Борисом Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает пышное домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. Традиционно в этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и цветы. Но самое главное для каждой матери — любовь и внимание.
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.
День матери — прекрасный праздник.
Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.
***
С праздничком, мамочка, мама моя!
Ты знаешь, как сильно люблю я тебя,
Как я беспокоюсь, когда ты грустишь.
Ты лучшая самая, просто услышь.
Тобою горжусь и всегда восхищаюсь, Улыбкою доброй твоей наслаждаюсь. Будь счастлива, ты ведь достойна того. Желаю лишь лучшего в мире всего!
А жизни желаю я сладкой и вечной,
Любви, красоты для тебя бесконечной.
Мамуль, говорю я спасибо тебе
За жизнь, что однажды вручила ты мне.
Моя мамуля, ты прекрасна,
Я так хочу, чтобы всегда
Твои глаза сияли ясно,
Чтоб ты сияла, как звезда!
Тебе спасибо за старания,
За каждый миг и каждый час,
За все советы, воспитание,
За много мудрых, добрых фраз!
Тебе, мамулечка, желаю
Здоровья много, долгих лет
И счастья без конца и края,
Чтоб жизнь дарила яркий свет!
***
Только мама так может любить
Чисто, искренне, самозабвенно,
Все ошибки нам может простить
И на помощь придёт непременно.
Только маму дано так любить Очень сильно, как только возможно, Никогда не порвётся с ней нить, Мама всех бриллиантов дороже!
Мамино сердце доброе, славное
С самого детства для нас оно главное,
И обласкает, и приголубит,
Пусть пожурит, но все равно любит.
Часто мы мам своих зря обижаем,
Слез их не чувствуем, не замечаем
И потому в этот день скажу вам —
Вы берегите своих милых мам.
Сколько для нас они силы потратили,
Вы вспоминайте не только в День матери,
Сколько ночей ради нас не доспали
И разделяли все наши печали.
Всех поздравляю я с праздником этим,
Всех матерей на огромной планете
И всех детей ― и взрослых, и малых
С тем, что у них есть прекрасные мамы!
Источник: pozdravok.ru