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Волшебные открытки со свечами в Хануку: поздравь каждого 29 ноября – Свет всегда побеждает Темноту

12:15:0611/28/2021,Поздравляем!
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Ханука, или Праздник света (огней, свечей), в 2021 году отмечается начиная с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря.

Ханука

Когда на планету опуститься декабрьский вечер,
И снежинки в воздухе замедлят свой ход,
Зажгутся в домах восемь белых свечек,
И мы отметим Хануки приход...

Поздравляем с Ханукой Вас,
Пусть чудо сегодня к Вам дом придет,
Пусть счастье светом льется из глаз,
Пусть только лучшее произойдет!

Ханука

Хануку празднуют евреи,
И зажигают свечи,
Друг друга поздравляют,
И радуются встрече.

И в день такой особенный
Желают только благ,
Счастливого везения,
И теплоты в сердцах.

Ханука

С Ханукой вас поздравляю,
Свет пускай вас озарит,
Путь к добру и просвещению
В жизни будет пусть открыт.

Победит добро и счастье Над унынием и тьмой, А любовь, надежда, радость Поведут пусть за собой.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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