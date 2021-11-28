Волшебные открытки со свечами в Хануку: поздравь каждого 29 ноября – Свет всегда побеждает Темноту

Когда на планету опуститься декабрьский вечер,
И снежинки в воздухе замедлят свой ход,
Зажгутся в домах восемь белых свечек,
И мы отметим Хануки приход...
Поздравляем с Ханукой Вас,
Пусть чудо сегодня к Вам дом придет,
Пусть счастье светом льется из глаз,
Пусть только лучшее произойдет!
Хануку празднуют евреи,
И зажигают свечи,
Друг друга поздравляют,
И радуются встрече.
И в день такой особенный
Желают только благ,
Счастливого везения,
И теплоты в сердцах.
С Ханукой вас поздравляю,
Свет пускай вас озарит,
Путь к добру и просвещению
В жизни будет пусть открыт.
Победит добро и счастье Над унынием и тьмой, А любовь, надежда, радость Поведут пусть за собой.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru