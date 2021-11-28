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Магнитная буря 28 ноября 2021: пик сильного возмущения магнитосферы в воскресенье настигнет Землю

10:45:1411/27/2021,София Мальцева
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По исследованиям ученых, результаты показали, что магнитные бури сильно влияют на самочувствие метеопатов.

Геомагнитные бури вызываются ударом солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Фото: Pixabay,com

28 ноября ожидается пик сильной магнитной бури. Этот день будет продолжением начавшегося накануне геомагнитного волнения. Так, первый серьезный удар по магнитосфере нашей планеты солнечная волна нанесет в 10.00 по новосибирскому времени. Сила составит — три балла. Спустя три часа, мощность волнений увеличится до четырех и продолжится весь день.

Геомагнитные бури вызываются ударом солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Эти возмущения могут длиться в среднем от суток до 48 часов, а возможно, и дольше. Последняя магнитная буря продлилась три дня с небольшими перерывами. За этот период метеопаты испытали негативное воздействие космической погоды.

По исследованиям ученых, результаты показали, что магнитные бури сильно влияют на самочувствие метеопатов. Такие люди испытываю головные боли, усталость, бессонницу, раздражительность, чувство тревоги внутри, боли в суставах, скачки давления и нехватку воздуха. Порой магнитные бури могут повлиять на хронические заболевания, их симптомы становятся сильнее.

Как чувствовали себя наши читатели в прошлую бурю:

- Утром встала с тревогой, слабость апатия, страх.
- Бессонница мучает уже неделю.
- Усталость, голова болит.
- Бессонница и слабость при этом, напряжение внутри.

Как помочь себе во время магнитной бури?

Поскольку в период магнитной бури организм реагирует на космическую погоду стрессом. Что является общей реакцией организма на чрезвычайно мощные внешние раздражители. То для успокоения следует приготовить себе травяной успокаивающий чай, принять прохладный душ, и обязательно выспаться. Необходимо погулять перед сном, но не нагружать себя серьезной физической нагрузкой. Также следует отключить всю электротехнику, и проветрить комнату.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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