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Погода в Бердске 28 ноября 2021: теплая погода и снег ожидается в воскресенье

11:30:1011/27/2021
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Считали, что он разгоняет нечистую силу, которая пытается спрятаться в земле от зимы и морозов, и возвращается лишь на Святки.

Также в день Гурия обычно устанавливается сырая погода, а на дорогах появляется гололед. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 28 ноября, в Бердске ожидается потепление погоды до -5 градусов. При этом пойдет снегопад, и подует юго-западный ветер до 7,5 м/c. Относительная влажность составит 86%. Днем потеплеет до - 4 градусов. Атмосферное давление повысится до 760 мм ртутного столба.

28 ноября отмечается народно-христианский праздник Гурьев день. Верующие считают, что именно в этот день Гурий встречает зиму, а также защищает их от всех нечистых духов и сил зла.

Святой Гурий считается покровителем счастливой семьи и брака.

Поэтому женщины на Руси ставили в праздник икону Гурия, а за ней оставляли кусочек ладана. Если мужчина плохо обращался со своей женой, она молилась святому, чтобы взял ее под защиту и вразумил мужа.

Также в день Гурия обычно устанавливается сырая погода, а на дорогах появляется гололед.

Считали, что он разгоняет нечистую силу, которая пытается спрятаться в земле от зимы и морозов, и возвращается лишь на Святки. Еще верили, что Гурий помогает избавиться от зубной боли


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традициипраздникипогода в бердскеприметы день святого Гурия
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