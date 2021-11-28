Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
28.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Гурьев день: что нужно делать 28 ноября, чтобы на год вперед отогнать от себя все хвори

1:00:5911/28/2021,София Мальцева
0

В этот период прекращались любые развлечения, люди ели только разрешенную пищу, не ссорились, а также никого не осуждали и не вели плохих разговоров.

Наши предки говорили, что у того, кто вручил подобный подарок, лошади станут здоровее. Фото: Pixabay.com

28 ноября отмечается память Святого Гурия и Самона, пострадавших во время правления Римского императора Диоклетиана в городе Эдессе, на севере Греции.

Гурий и Самон родились и жили в конце третьего - начале четвертого века в Эдессе. Когда Диоклетиан начал преследовать христиан, святые хотели уехать из города. Однако их арестовали стражники. Мучеников пытали и заставляли отрекаться от своей веры, однако ничто не могло заставить мучеников отказаться. Святых подвергли испытаниям и заключили в тюрьму. Спустя какое-то время, язычникам так и не удалось заставить святых. И их казнили через усекновение головы. Позднее святых мучеников похоронили в одной гробнице.

В народе этот день называют Гурьевым днем. В этот праздник приходят к святым, прося избавить их от зубной боли.

Кроме того, если 28 ноября рождался ребенок, то был обычай дарить ему целую копну сена. Наши предки говорили, что у того, кто вручил подобный подарок, лошади станут здоровее.

С 28 ноября начинался Филиппов или Рождественский пост, длительностью сорок дней. В древности этот праздник также называли Карачун. В этот период прекращались любые развлечения, люди ели только разрешенную пищу, не ссорились, а также никого не осуждали и не вели плохих разговоров. Необходимо было в этот день читать молитвы и посещать баню. Кстати, в баню ходили, чтобы весь следующий год быть здоровыми.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиприметы день святого Гурия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гурьев день: что нужно делать 28 ноября, чтобы на год вперед отогнать от себя все хвори
1:00:59 11/28/2021
Гурьев день: что нужно делать 28 ноября, чтобы на год вперед отогнать от себя все хвори
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 ноября 2021 в России и мире
12:20:21 11/28/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 ноября 2021 в России и мире
С Днём Матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье
12:15:35 11/28/2021
С Днём Матери короткие сердечные поздравления в праздничное воскресенье
БердскПогода в Бердске 28 ноября 2021: теплая погода и снег ожидается в воскресенье
11:30:10 11/27/2021
Погода в Бердске 28 ноября 2021: теплая погода и снег ожидается в воскресенье
Полная астрологическая характеристика женщины Рака: в чем они лучшие?
11:00:23 11/27/2021
Полная астрологическая характеристика женщины Рака: в чем они лучшие?
Горячая ванна может снизить кровяное давление и защитить от диабета: и еще 6 советов, как себе помочь
10:30:19 11/27/2021
Горячая ванна может снизить кровяное давление и защитить от диабета: и еще 6 советов, как себе помочь
Гардасил и Церварикс: однократная доза вакцины против ВПЧ очень эффективна
10:00:14 11/27/2021
Гардасил и Церварикс: однократная доза вакцины против ВПЧ очень эффективна
Внимательность может помочь вам лучше работать в холодную и сырую погоду и не заболеть
9:30:25 11/27/2021
Внимательность может помочь вам лучше работать в холодную и сырую погоду и не заболеть
28 ноября – первый день Рождественского поста: дивные картинки и душевные слова для поздравления всем верующим
9:15:44 11/27/2021
28 ноября – первый день Рождественского поста: дивные картинки и душевные слова для поздравления всем верующим
Водяной Тигр не приемлет: от каких блюд лучше отказаться на новогоднем столе 2022
9:15:09 11/27/2021
Водяной Тигр не приемлет: от каких блюд лучше отказаться на новогоднем столе 2022