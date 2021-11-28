Гурьев день: что нужно делать 28 ноября, чтобы на год вперед отогнать от себя все хвори

28 ноября отмечается память Святого Гурия и Самона, пострадавших во время правления Римского императора Диоклетиана в городе Эдессе, на севере Греции.
Гурий и Самон родились и жили в конце третьего - начале четвертого века в Эдессе. Когда Диоклетиан начал преследовать христиан, святые хотели уехать из города. Однако их арестовали стражники. Мучеников пытали и заставляли отрекаться от своей веры, однако ничто не могло заставить мучеников отказаться. Святых подвергли испытаниям и заключили в тюрьму. Спустя какое-то время, язычникам так и не удалось заставить святых. И их казнили через усекновение головы. Позднее святых мучеников похоронили в одной гробнице.
В народе этот день называют Гурьевым днем. В этот праздник приходят к святым, прося избавить их от зубной боли.
Кроме того, если 28 ноября рождался ребенок, то был обычай дарить ему целую копну сена. Наши предки говорили, что у того, кто вручил подобный подарок, лошади станут здоровее.
С 28 ноября начинался Филиппов или Рождественский пост, длительностью сорок дней. В древности этот праздник также называли Карачун. В этот период прекращались любые развлечения, люди ели только разрешенную пищу, не ссорились, а также никого не осуждали и не вели плохих разговоров. Необходимо было в этот день читать молитвы и посещать баню. Кстати, в баню ходили, чтобы весь следующий год быть здоровыми.