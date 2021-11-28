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28.11
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Грешно ли работать 28 ноября в первый день Рождественского поста?

1:30:5811/28/2021,София Мальцева
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Пост — это основа христианского пути и главная необходимость на пути спасения.

От Филипповки сразу начинались сватовства, которые продолжались до Дмитрия. Фото: Pixabay.com

28 ноября начался православный сорокадневный рождественский пост, который ежегодно выпадает перед самым радостным праздником — Рождеством.
Как только подготовка к Рождеству будет завершена, то верующий приступит к священным тайнам исповеди, покаяния и причастия в конце поста.

Стоит отметить, что пост — это основа христианского пути и главная необходимость на пути спасения, поэтому Церковь считает пост важным для духовной жизни своих верующих, но также и очень мощным средством достижения полного спасения.

Таким образом, по церковной традиции, физический пост, то есть воздержание от определенных видов пищи в течение долгого времени, является необходимым инструментом в стремлении верующего ограничить грех – насколько это возможно и по благодати Божьей. Сознательное уменьшение удовольствия, получаемого от еды, помогает контролировать обжорство, которое, в свою очередь, помогает контролировать другие страсти.

В первый день рождественского поста, как и во время Масленицы, была очень древняя традиция “вязать колодку”. Отцу семейства она доставалась за то, что он не успел до Филипповки женить своего сына, а матери, потому что до завершения осеннего обрядового круга, не отдала замуж дочку. Поэтому от Филипповки сразу начинались сватовства, которые продолжались до Дмитрия. Поэтому годовой обрядовый круг на Филипповку заканчивался и начался новый.

Многие задаются вопросом, можно ли работать в этот день? Однако в церковной традиции нет такого запрета. Этот день не относится к главным двунадесятым церковным праздникам. Однако в 2021 году он выпадает на воскресенье, поэтому лучше в этот день отложить работу.

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