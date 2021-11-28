Бельгия обнаружила первый случай заражения коронавирусом с 32 мутациями из Южной Африки: привез турист

Бельгия заявила в пятницу, что обнаружила первый в Европе случай нового варианта COVID-19 у непривитого человека, возвращающегося из-за границы.
«У нас есть подтвержденный случай этого варианта», - сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке, впервые обнаруженный в южной части Африки, пишет medicalxpress.com.
22 ноября у инфицированного человека был положительный результат, и он не болел ранее COVID-19, добавил он, не вдаваясь в подробности.
Ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст написал в Твиттере, что этот человек вернулся из Египта 11 ноября.
Вандебрук сказал: «Следует повторить, что это подозрительный вариант - мы не знаем, очень ли это опасный вариант ».
Однако он отметил, что «в качестве меры предосторожности» Европа прекращает полеты из южной части Африки.
«Итак, полная осторожность, но не паникуйте», - сказал он, добавив, что бельгийская группа оценки риска COVID-19 анализирует ситуацию.