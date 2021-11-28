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Бельгия обнаружила первый случай заражения коронавирусом с 32 мутациями из Южной Африки: привез турист

6:30:4811/27/2021
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Ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст написал в Твиттере, что этот человек вернулся из Египта 11 ноября.

Бельгия заявила в пятницу, что обнаружила первый в Европе случай нового варианта COVID-19 у непривитого человека, возвращающегося из-за границы. Фото: Pixabay.com

Бельгия заявила в пятницу, что обнаружила первый в Европе случай нового варианта COVID-19 у непривитого человека, возвращающегося из-за границы.

«У нас есть подтвержденный случай этого варианта», - сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке, впервые обнаруженный в южной части Африки, пишет medicalxpress.com.

22 ноября у инфицированного человека был положительный результат, и он не болел ранее COVID-19, добавил он, не вдаваясь в подробности.

Ведущий бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст написал в Твиттере, что этот человек вернулся из Египта 11 ноября.

Вандебрук сказал: «Следует повторить, что это подозрительный вариант - мы не знаем, очень ли это опасный вариант ».

Однако он отметил, что «в качестве меры предосторожности» Европа прекращает полеты из южной части Африки.

«Итак, полная осторожность, но не паникуйте», - сказал он, добавив, что бельгийская группа оценки риска COVID-19 анализирует ситуацию.

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вирусзаражениебельгияпандемияCOVID-19новый вариантМарк Ван Ранст
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