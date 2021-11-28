ВОЗ проводит специальное совещание по новому штамму коронавируса со множеством мутаций

Советники Всемирной организации здравоохранения проводят специальное заседание в пятницу, чтобы конкретизировать информацию о тревожном новом варианте коронавируса, обнаруженном в Южной Африке, хотя ведущий эксперт говорит, что его влияние на вакцины COVID-19 может быть неизвестно в течение нескольких недель.
Техническая консультативная группа по эволюции COVID-19 собралась практически для обсуждения так называемого варианта B.1.1.529, который привел к падению фондовых рынков и побудил Европейский союз рекомендовать приостановку полетов в южную Африку, пишет medicalxpress.com.
Группа могла решить, является ли это «вариант, вызывающий беспокойство» - тип, вызывающий наибольшее беспокойство, как хорошо известный вариант дельты, - или «вариант интереса», и использовать ли греческую букву для его классификации.
«Мы пока мало что знаем об этом. Что мы знаем, так это то, что этот вариант имеет большое количество мутаций, и проблема заключается в том, что, когда у вас есть такое количество мутаций, это может повлиять на поведение вируса, "сказала Мария Ван Керхове, технический руководитель ВОЗ по COVID-19, в чате в социальных сетях в четверг.
По ее словам, на данный момент доступно менее 100 полных геномных последовательностей этого варианта.
«Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние этот вариант оказывает, например, на какие-либо потенциальные вакцины», - сказал Ван Керхове.
В телефонном разговоре председатель консультативной группы доктор Анураг Агравал, директор Института геномики и интегративной биологии в Нью-Дели, сказал, что еще слишком рано комментировать вариант. Он сказал, что необходимы дополнительные данные, прежде чем он сможет добавить к уже имеющейся информации.
«Это один из тех, на кого стоит обратить внимание. Я бы сказал, что у нас есть опасения, но я думаю, вы хотели бы, чтобы мы беспокоились», - сказал Ван Керхове. «У нас есть люди, которые этим занимаются».