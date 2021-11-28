Где в мире усиливают меры предосторожности из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса

В пятницу правительства по всей Европе поспешили укрепить свою защиту от нового всплеска коронавируса, поскольку Южная Африка объявила об обнаружении нового штамма COVID-19, который, как опасаются ученые, может помешать усилиям по борьбе с пандемией.
В последние недели континент охвачен резкими скачками заболеваемости и жестокими беспорядками, борясь с программами усиления и драматическими блокировками, чтобы остановить волну, поскольку число погибших превысило 1,5 миллиона человек, и он снова стал глобальным эпицентром непрекращающейся пандемии, пишет medicalxpress.com.
Ученые сейчас стремятся понять влияние нового сильно мутировавшего штамма, который, как опасаются, может оказаться более заразным, чем Delta, который поставил мир на колени через год после того, как вирус впервые обнаружился в центральном Китае.
«Это наиболее значительный вариант, с которым мы столкнулись на сегодняшний день, и в настоящее время проводятся срочные исследования, чтобы узнать больше о его трансмиссивности, серьезности и чувствительности к вакцинам», - заявила глава британского агентства здравоохранения Дженни Харрис.
Опасения голландских беспорядков.
В преддверии объявления, сделанного в четверг учеными из Южной Африки, страны по всей Европе уже ускоряют кампании по усилению вакцинации, вводят более строгие ограничения и нацелены на невакцинированных людей, поскольку число случаев заболевания увеличилось до рекордного уровня.
Власти Нидерландов готовились к новым беспорядкам в преддверии ожидаемого в пятницу заявления премьер-министра Марка Рютте об ужесточении частичной изоляции, поскольку страна сталкивается с критической нехваткой больничных коек с инфекциями, достигающими рекордного уровня.
Страна четыре дня подряд страдала от беспорядков, направленных против карантина, возглавляемых людьми, которых Рютте назвал «идиотами». Это самая большая волна в портовом городе Роттердам, где полиция открыла огонь по участникам беспорядков, в результате чего пятеро получили ранения.
«Мы внимательно следим за происходящим, и мы готовы», - сказал AFP представитель полиции Роттердама Гийс ван Нимвеген.
Германия, Чешская Республика и Португалия - страны с одним из самых высоких показателей вакцинации в мире - в последние дни объявили о новых мерах по сдерживанию волны инфекций, которая оказалась хуже, чем предполагалось.
Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг сделала срочное предупреждение новому правительству страны, заявив, что «каждый день на счету», поскольку число погибших в стране превысило 100 000 человек.
Европа усиливает кампанию вакцинации, чтобы сдержать рост числа случаев заболевания перед наступающей зимой.
В четверг Франция сделала бустерные прививки доступными для всех взрослых, а агентство Европейского союза по лекарствам одобрило прививки для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Множество мутаций.
Ученые и представители здравоохранения в Великобритании и Южной Африке выразили тревогу по поводу того, что новый вариант, который, как ожидается, получит кодовое название от ВОЗ в пятницу, может свести на нет большую часть с трудом завоеванных успехов в борьбе с вирусом за лето.
ВОЗ заявила, что «внимательно следит за» сообщенным вариантом и, как ожидается, определит, следует ли отнести его к «интересным» или «вызывающим озабоченность» вариантам.
Ученые заявили, что новый вариант B.1.1.529 имеет как минимум 10 мутаций по сравнению с двумя для Delta или тремя для Beta.
«Беспокоит то, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», - заявила на виртуальном брифинге для прессы Мария Ван Керхов, технический руководитель ВОЗ по COVID-19.
Министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла назвал этот штамм «серьезной угрозой».
По словам министра здравоохранения Саджида Джавида, это открытие глубоко обеспокоило британских ученых, поскольку это может сделать существующие вакцины менее эффективными.
В качестве первого международного шага по защите от его распространения Великобритания заявила, что запретит поездки из шести южноафриканских стран.
Новости об открытии варианта напугали инвесторов на торгах в начале дня, когда акции Токио упали на три процента.
Шанхай закрывает школы.
В пятницу представители здравоохранения заявили, что в Азии строгая политика Китая по нулевому COVID подтолкнула Шанхай отменить сотни рейсов и закрыть некоторые школы после того, как были зарегистрированы три местных случая заболевания.
«Китай накопил большой опыт в« динамическом нулевом COVID », - сказал на брифинге в четверг Чжан Вэньхун, глава Шанхайской экспертной группы по профилактике COVID.
«Так что наша стратегия не изменится».
Однако в других местах были и более позитивные новости.
Филиппины заявили в пятницу, что на следующей неделе они будут приветствовать возвращение на свои берега вакцинированных иностранных туристов из стран с низким уровнем риска.
Но последствия пандемии подтолкнули даже самых закоренелых скептиков на мировой арене к принятию некоторых антивирусных мер.
«Насколько я понимаю, в феврале у нас не должно быть карнавала», - сказал президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью в четверг, редкий намек на социальное дистанцирование.