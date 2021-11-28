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Израиль вводит режим ЧС после обнаружения нового штамма коронавируса

7:30:2611/27/2021
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В Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса, который, по словам ученых, вызывает озабоченность из-за большого количества мутаций и быстрого распространения.

Власти Израиля выявили первый случай в стране нового варианта коронавируса и запретили поездки в большинство африканских стран. Фото: Pixabay.com

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил в пятницу, что Израиль «находится на пороге чрезвычайной ситуации» после того, как власти выявили первый случай в стране нового варианта коронавируса и запретили поездки в большинство африканских стран и обратно.

Министерство здравоохранения заявило, что обнаружило новый штамм у путешественника, который вернулся из Малави, и расследует два других подозреваемых случая. Все трое были вакцинированы и помещены в изоляцию, пишет medicalxpress.com.

В Южной Африке был обнаружен новый вариант коронавируса, который, по словам ученых, вызывает озабоченность из-за большого количества мутаций и быстрого распространения среди молодежи в Гаутенге, самой густонаселенной провинции страны.

На заседании кабинета министров, созванном в пятницу для обсуждения нового варианта, Беннет сказал, что он более заразен и распространяется быстрее, чем дельта-вариант. Он сказал, что власти все еще собирают информацию о том, избегает ли он прививок или является более смертоносным.

«Сейчас мы находимся на пороге чрезвычайной ситуации», - сказал он. «Прошу всех быть готовыми и полностью включиться в круглосуточную работу».

Позже правительство заявило, что все страны Африки к югу от Сахары будут считаться «красными странами», из которых иностранным гражданам запрещено въезжать в Израиль. Израильтянам запрещено посещать эти страны, а те, кто возвращается из них, должны пройти период изоляции.

Израильские военные будут работать над обнаружением всех лиц, побывавших в красных странах в течение прошлой недели, и проинструктировать их уйти в изоляцию на время проведения испытаний, говорится в сообщении.

В конце прошлого года Израиль начал одну из первых и самых успешных кампаний вакцинации в мире, и почти половина населения получила повторную вакцинацию. Израиль недавно расширил кампанию, включив в нее детей в возрасте от 5 лет.

Но стране только недавно удалось сдержать волну инфекций, вызванных очень заразным вариантом дельты.

В Израиле с населением более 9 миллионов человек с начала пандемии зарегистрировано по меньшей мере 8 182 случая смерти. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время в нем зарегистрировано более 7000 активных заболевших, в том числе 120 серьезно больных.

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вирусограничениязаражениеизраильпандемияCOVID-19новый вариантНафтали Беннетт
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