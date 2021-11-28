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Новый вариант коронавируса: незаметные симптомы, на которые следует обратить внимание

8:00:2411/27/2021
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Спайковые белки, которые помогают вирусу проникать в клетки человека, имеют 32 мутации, и в настоящее время проводятся исследования, чтобы повысить эффективность вакцины для новых вариантов.

Был обнаружен новый вариант Covid, что привело к ограничениям для некоторых путешественников из нескольких стран юга Африки. Фото: Pixabay.com

Был обнаружен новый вариант Covid, что привело к ограничениям для некоторых путешественников из нескольких стран юга Африки. Это связано с тем, что ученые считают, что мутации в варианте B.1.1.529 с большей вероятностью позволят избежать иммунного ответа, вызванного предшествующей инфекцией и вакцинацией.

Всего в его ДНК специалисты выявили 32 мутации. Министр здравоохранения Саджид Джавид предупредил, что «весьма вероятно» распространение за пределы Южной Африки, Гонконга и Ботсваны, где случаи уже были выявлены. Важно распознать симптомы COVID, так как это может помочь людям изолировать и остановить распространение, пишет express.co.uk.

Д-р Пол Эттлингер, терапевт Лондонской общей практики, сказал, что симптомы нового варианта «неизвестны» и, возможно, у вакцинированных будут «небольшие симптомы».

Врач предупреждает: «Это может быть очень передаточным» и может избежать иммунитета.

Он отмечает: «У него 32 шиповых мутации, которые могут быть причиной увеличения числа случаев заболевания в Южной Африке и вызывают серьезную озабоченность. Напротив, у Beta есть две или три шиповых мутации, а у Delta - четыре (у него 15 во всем геноме, в зависимости от того, как его подсчитать) ».

Он предположил: «Мы в нескольких днях от исследований псевдовирусов, но я ожидаю, что это поможет избежать вакцинации из-за огромного количества мутаций».

Действительно, Аббас Канани, фармацевт из Chemist Clic, предлагает: «Пока о новых симптомах не сообщалось, поэтому вам следует обратить внимание на новый кашель, который носит стойкий характер, высокую температуру и потерю вкуса и запаха».

Канани добавил: «Я бы посоветовал и дальше проявлять осторожность и носить маску в густонаселенных районах, поскольку количество различных мутаций может означать, что этот штамм более устойчив к вакцине.

«Спайковые белки, которые помогают вирусу проникать в клетки человека, имеют 32 мутации, и в настоящее время проводятся исследования, чтобы повысить эффективность вакцины для новых вариантов».

Те же известные симптомы могут относиться к B.1.1.529, но пока нет подтверждения.

Саджид Джавид сказал, что он «обеспокоен тем, что этот новый вариант может представлять значительный риск для здоровья населения», и изложил новые меры по предотвращению передачи.

Джавид сказал, что это «быстро развивающаяся ситуация и остается высокая степень неопределенности».

Он также призвал всех сделать бустерные прививки от Covid, как только они смогут и имеют право.

Вы можете забронировать бустерную дозу COVID-19 онлайн, если с момента приема второй дозы прошло пять месяцев (152 дня) и вам исполнилось 40 лет.

Национальная служба здравоохранения отмечает: «Большинству людей будет предложена бустерная доза вакцины Pfizer / BioNTech или вакцины Moderna.

«Это означает, что ваша бустерная доза может отличаться от вакцины, которую вы использовали для 1-й и 2-й доз.

«Некоторым людям может быть предложена бустерная доза вакцины Oxford/AstraZeneca, если они не могут пройти вакцинацию Pfizer/BioNTech или Moderna».

Это помогает обеспечить более длительную защиту от серьезного заболевания COVID-19.

В NHS отмечают, что на данный момент основными симптомами коронавируса (COVID-19) являются:

Высокая температура - это означает, что вам жарко при прикосновении к груди или спине (вам не нужно измерять температуру).
Новый непрерывный кашель - это сильный кашель в течение более часа или 3 или более приступов кашля за 24 часа (если у вас обычно кашель, он может быть хуже, чем обычно).
Утрата или изменение обоняния или вкуса - это означает, что вы заметили себя.
Не может ничего обонять или попробовать на вкус, или вещи запах или вкус отличаются от нормального.

Если у вас есть какие-либо из основных симптомов COVID-19, даже если они легкие, вам следует пройти тест ПЦР.

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вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19новый вариантСимптомы.Саджид ДжавидПол ЭттлингерАббас Канани
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