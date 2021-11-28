Почему после выпивки вам снятся странные и яркие сны: ученые назвали настоящую причину

Поскольку на вечеринки и собрания приходит все больше и больше приглашений, у большинства из нас будет больше выпивки, чем обычно. Хотя вы можете сразу же вздремнуть после тяжелой ночи, вполне вероятно, что ваши сны будут омрачены странным и дурацким, пишет thesun.co.uk.
Все сны, и это совершенно нормально. Существует много теорий о сновидениях, наиболее распространенными из которых являются то, что они являются отражением подсознательных мыслей. Многим специалистам по сну удалось понять, что могут означать определенные сны.
Но многие люди часто говорят, что им снятся странные и яркие сны после выпивки, и эксперты компании по производству матрасов Otty говорят, что для этого есть причина. Они объясняют: «Когда вы ложитесь спать после тяжелой ночи питья, качество сна, которым вы наслаждаетесь, на самом деле хуже. Уровень алкоголя в крови в вашем организме упадет, как только вы перестанете употреблять алкоголь, что приведет к неглубокому сну, с частыми нарушениями и бодрствованием в течение ночи. Поэтому, когда вы впадаете в фазу быстрого сна (стадия сна, в которой вы мечтаете), у вас больше шансов вспомнить свои сны».
Эксперты сказали, что алкоголь нарушает цикл сна и подавляет быстрый сон, что может вызвать у вас ощущение полусонного или полусонного сна, что, вероятно, и есть.
«Из-за последующего пробуждения в течение ночи у вас больше шансов проснуться с ярким, странным воспоминанием о том сне, которое вам только что приснилось. Алкоголь в вашем организме, смешанный с состоянием неопределенности, часто заставляет вас испытывать яркие кошмарные сны. Ваше тело пытается собрать как можно больше информации из окружающей среды, которая может быть не такой уж черно-белой после ночной пьянки».
Они объяснили, что это также может быть психологическим, в зависимости от того, какой вы пьете.
«Если вы обычно эмоционально пьете, эти мысли и эмоции могут проявляться в содержании ваших снов, оставляя вас с сильно преследующими или вызывающими воспоминания сновидениями», - добавили они.
ЛИШЕННЫЙ СНА.
Всем нам знакомо чувство похмелья и тошнота после плохого сна. Но эксперты заявили, что всего одна ночь беспокойного сна может вызвать широкий спектр неблагоприятных симптомов. Они сказали, что наиболее очевидным симптомом является сонливость, из-за которой вам труднее сохранять бдительность и выполнять простые задачи, не желая заснуть.
«Ваш мозг будет функционировать медленнее, а это означает, что вам действительно будет сложно сосредоточиться», - добавили они.
Кроме того, недостаток сна может привести к тому, что вы станете более раздражительным, поэтому вы можете почувствовать, что гораздо больше злитесь из-за того, что обычно было бы незначительным.
Вам трудно заснуть? В вашей диете могут отсутствовать эти ингредиентыПо словам одного эксперта, если у вас проблемы со сном, возможно, все дело в вашей диете. Диетолог Гейл Мадалена, которая работает с PureSport, сказала, что вам могут помочь определенные натуральные ингредиенты.
В сочетании, по ее словам, перечисленные ниже ингредиенты могут помочь выключить разум, а тело погрузиться в более глубокий и спокойный сон.
Магний: Гейл сказала, что минеральный магний необходим для сотен клеточных реакций в организме, а также может помочь организму расслабиться. По ее словам, вы можете получить магний из таких продуктов, как темные листовые овощи, цельное зерно, тыквенные семечки и миндаль.
Ромашка: есть исследования, которые предполагают, что флавоноид апигенин, содержащийся в растительном экстракте ромашки, может помочь успокоить разум. объясняет Гейл. Чашка ромашкового чая перед сном может быть полезна, и исследования показывают, что кружка ромашки за 45 минут до сна может помочь вам уснуть.
L-теанин: эта аминокислота может не быть незаменимой для нашего организма, но она может быть полезна для изменения уровней определенных химических веществ в нашем мозгу. Гейл объясняет: «Химические вещества серотонин и дофамин влияют на наш сон, и это химические вещества, на которые может воздействовать L-теанин».
Каннабидиол: набирает популярность, исследования CBD показывают, что он может помочь улучшить сон. Это популярное средство от бессонницы, которое, как говорят, способно облегчить симптомы тревоги и депрессии, которые могут сильно повлиять на нашу способность спать.
Но они сказали, что наиболее заметным и распространенным физическим симптомом является отечность вокруг глаз из-за водного дисбаланса.
«Кроме того, очень вероятно, что у вас появятся темные круги (мешки) под глазами. Это связано с расширением кровеносных сосудов. Ваше сексуальное влечение может резко упасть после всего 24 часов лишения сна из-за того, что вы слишком истощены, чтобы чувствовать себя возбужденным. Поскольку ваше тело изо всех сил пытается справиться с истощением, у вас, вероятно, будет повышенное мышечное напряжение, которое может вызвать тремор», - добавили они.
Если вы все еще хотите выпить, но не хотите, чтобы у вас были последствия похмелья или ярких снов, вы можете сделать кое-что.
«Попробуйте ограничиться несколькими напитками, избегайте лишнего укола самбуки и обязательно хорошо выспитесь», - добавили эксперты.