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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 ноября 2021 в России и мире

12:20:2111/28/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 28 ноября 2021 года.

28 ноября - День матери. Фото: Pixabay.com

• День матери
• День пьяного ёжика
• День профессионального бухгалтера
• Международный день Библии (International Day of the Bible)
• Начало Рождественского поста
• День придумывания новых слов
• Всемирный день сострадания (World Compassion Day)
• Праздник Купятицкой иконы Божией Матери
• День красной планеты (Red Planet Day)
• Первое воскресенье Адвента (First Advent Sunday)
• День памяти святых мучеников Гурия, Самона и Авива
• День памяти преподобного Паисия Величковского
• День памяти святых мучеников Елпидия, Маркелла и Евстохия
• День бабушек и дедушек (Grandparent`s Day) - Сингапур
• Воскресенье маленькой пивоварни (Small Brewery Sunday) - США
• День французских тостов (National French Toast Day) - США
• Пилиповка - Беларусь
• День остатков индейки (Turkey Leftover Day) - США
• День «Сделай свою голову» (Make Your Own Head Day) - США
• Праздник сбора урожая хлопка - Туркменистан
• День работника оборонной спортивно-технической организации - Кыргызстан
• День работника системы финансового мониторинга - Украина
• День военно-морского флота - Иран
• День республики - Бурунди
• День республики - Конго
• Национальный праздник (National Day) - Мьянма
• День республики - Чад
• День Бедфордшира (Bedfordshire Day) - Великобритания
• День провозглашения независимости - Восточный Тимор
• День независимости - Мавритания
• День Буковины (Ziua Bucovinei) - Румыния
• День независимости (Dita e Pavaresise) - Албания
• День независимости от Испании - Панама
• Именины у Дмитрия, Никиты, Петра, Николая
• Гурьев день (Гурьян, Зубной целитель, Гурий Морозный)

Важные события:

• 28 ноября 1365 года на территории Московского Кремля основан Чудов монастырь
• 28 ноября 1964 года запущен американский межпланетный зонд «Маринер-4», предназначенный для изучения Марса

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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