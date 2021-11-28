Кто такая Марена и почему ее считают царицей смерти: 4 декабря – праздник Повелительницы всего неживого на земле. Традиции и приметы дня

Марена, она же Мара и Морена, является славянской богиней Зимы и Смерти. Она отличается своей силой и грозностью, при этом символизирует собой рождение, плодородие и смерть. Славянская богиня помогает природе очиститься и возродиться, открыто говорит о том, что время неумолимо и конец всего неизбежен. День ее почитания приходится на 4 декабря, когда зима только вступает в свои законные права.
Марена выполняет свои божественные обязательства очень тщательно и также известна тем, что дает наставления людям, ступившим на Земной путь. Именно она решает, кто в конце своей жизни попадет в Навь (Ад) и Славь (Рай). Среди людей в своем истинном обличии она появляется крайне редко, однако по преданиям и легендам известно, что вместо нее по Земле бродят ее приспешники — мары, являющиеся духами болезней и тьмы.
Традиции праздника.
Считалось, что к 4 декабря зимняя погода устанавливается окончательно, но в честь Марены не приносят никаких жертв, не славят ее и не празднуют прихода зимы. Со словами «А ни Мара ни Морока не смиемо славити» люди шли на болота, где тушили горящие поленья в болотной трясине.
Приметы праздника.
1. Если снега за окном нет, а на деревьях еще остались не опавшие листья, то зима будет теплой и короткой.
2. Если в этот день выпал снег, то его необходимо собрать в ведро. Талый снег обладает чудотворной силой, избавляет от бессонницы и отводит от человека влияние мар.
3. В ночь на 4 декабря людей посещают вещие сны.
4. В полдень яркое светит солнце, а погода не предвещает осадков — весна будет ранней и теплой.
5. Если облака плывут против ветра — близятся сильные снегопады.