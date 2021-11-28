22 декабря – день зачатия праведной Анной Девы Марии: почему этот день считают самым опасным в году. Категорические запреты церковного праздника. Молитвы от бесплодия

22 декабря христиане празднуют день зачатия праведной Анной Девы Марии. Анна была супругой Иоакима, с которым они вместе жили в Назарете. Они жили вместе долго, пережили много тяжб и невзгод и имели все, чего хотели, кроме детей. В давние времена считалось, что бездетность является наказанием за грехи. Именно поэтому Анна с мужем старались помогать бедным, проводили множество различных религиозных ритуалов только для того, чтобы скорее стать родителями. Однажды ночью Анне явился ангел, который сказал, что ее молитвы были услышаны и скоро в ее чреве появится дитя. Архангел сказал, что дочь, родившаяся у Анны, спасет весь мир.
Почему этот день считается самым опасным в году?
По преданиям в ночь на 22 декабря на землю спускается тьма, поглощающая все вокруг, выстраивающая собой дорогу темным сущностям, которые неприкаянно бродят по земле. Они бесцельно бродят вокруг до самого Крещения, иногда мешая простым людям. Именно поэтому ночью 22 декабря не рекомендуется в одиночку выходить из дома. Излишняя аккуратность также не будет возбраняться, как и молитвы, которые помогут уберечь себя от напастей.
Категорические запреты праздника.
1. Нельзя заниматься любой домашней работой и рукоделием, шитьем, стиркой, уборкой.
2. Нельзя вступать в конфликты, ругаться, ссориться, проявлять злобу и ненависть.
3. Не стоит посещать лес.
4. Нельзя в ночь выходить из дома, переступать острые предметы, разводить огонь.
5. Беременным девушкам нельзя вязать и совершать любую работу, связанную с нитями.
6. Нельзя есть мясо и молочные продукты.
7. Беременным девушкам запрещается любой вид работы. В этот день лучше отдыхать.
О чем молятся праведной Анне?
В этот праздник к праведной Анне принято обращаться в молитве об избавлении от бесплодия, о зачатии ребенка и его здоровье, о выздоровлении и счастье детей.
Молитву об избавлении от бесплодия следует читать в церкви перед ликом праведной Анны.