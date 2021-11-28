Лунный календарь на декабрь 2021: лучшие и худшие дни для покупки новогодних подарков, завершения важных дел и начинания новых

Влияние Луны и ее энергетика являются неотъемлемой частью жизни всех людей. От расположения и фаз Луны может зависеть результат каждого повседневного дела: от уборки дома и работы на огороде до похода в салон красоты или приготовления квашеной капусты. Связь Луны и результатов человеческой деятельности объясняется наличием благоприятных и неблагоприятных дней, согласно лунному календарю. В первые — энергетика положительная, а в последние — негативная. Если ваш навык или уверенность недостаточно велики, то лучше обратиться за помощью к лунному календарю.
Благоприятные дни для совершения покупок в декабре:
Самыми удачными днями для крупных покупок являются 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, а также 31 декабря. Товары, купленные в эти даты, будут работать дольше и, вероятнее всего, обойдут все заводские браки. Однако существуют и, напротив, неподходящие дни для каких-либо серьезных приобретений: 2, 3, 4, 10, 11, 19, 29, а также 30 число.
Самые лучшие дни для завершения или начала дела в следующем месяце:
Наиболее благоприятными днями для важных дел являются 2, 9, 14, 15, 16, а также 18 декабря. При этом стоит остерегаться следующих дат, чтобы не оказаться в проигравших: 3, 11, 19 и 21 декабря. Дни, которые не попали в оба списка, считаются нейтральными. Влияние в них крайне низкое, потому все будет зависеть напрямую от ваших умений и удачи.
Какие дни в декабре 2021 года обладают самой лучшей энергетикой?
Также не стоит забывать о днях, которые в целом обладают позитивной или негативной энергетикой. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31 декабря — относятся к удачным датам. В целом эти дни не создадут больших проблем в жизни людей. А 13 число — исключительно неблагоприятная дата для большинства дел, кроме покупок.
Отметим, что лунный календарь влияет не только на результат повседневных дел. Он является неотъемлемым помощником в выборе дат для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров. Однако для мистики существуют и универсальные дни. Согласно лунному календарю и народным поверьям, такими периодами являются полнолуния и новолуния.