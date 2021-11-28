Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея

В православии особое внимание уделяется святым праздникам и дням почитания памяти. Так, 29 ноября, в Матвеев день, существуют свои особенные запреты, которые должен соблюдать абсолютно каждый верующий в Господа человек. Стоит отметить, что эта дата выпадает на второй день Рождественского поста, что говорит о строгости соблюдения всех традиций и запретов.
Важно отметить, что если в период православного поста отмечается какой-либо важный православный праздник, то в этот день снимаются все запреты и разрешается делать то, что обычно нельзя. Так, в день Введения Пресвятой Богородицы в храм разрешено употреблять пищу животного происхождения и алкоголь. Тем не менее, это не касается дат памяти святых, и в такие дни запреты наоборот становятся строже.
В Матвеев день запрещено сидеть дома и проводить время наедине с собой. Рекомендуется посетить какое-либо мероприятие или прийти к кому-нибудь в гости для того, чтобы пообщаться с кем-то. Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя обсуждать кого-то, говорить о других людях плохо и вспоминать об усопших, ругая их.
Существует ряд запретов, связанных с одеждой. Так, нельзя надевать одежду наизнанку, иначе от вас надолго отвернется удача. Ни в коем случае нельзя ходить в одном носке или полупаре обуви даже самое непродолжительное время, потому что это может привести к смерти близкого человека. Помимо этого, нельзя надевать красные вещи, так как вы рискуете получить проблемы в личной жизни.
Внимание стоит уделить и общению с близкими. 29 ноября нельзя будет разговаривать с людьми через порог, потому что это сулит долговременному прекращению общения с ними. Что касается советов от окружающих, то необходимо прислушиваться только к самым дорогим людям, потому что остальные могут специально обмануть вас.