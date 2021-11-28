Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
28.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея

5:30:1311/28/2021
0

29 ноября в православной церкви чтят память евангелиста Левия Матфея, и в этот день есть свои особенные запреты.

29 ноября состоится Матвеев день и второй день Рождественского поста. Фото: Pixabay
29 ноября состоится Матвеев день и второй день Рождественского поста. Фото: Pixabay

В православии особое внимание уделяется святым праздникам и дням почитания памяти. Так, 29 ноября, в Матвеев день, существуют свои особенные запреты, которые должен соблюдать абсолютно каждый верующий в Господа человек. Стоит отметить, что эта дата выпадает на второй день Рождественского поста, что говорит о строгости соблюдения всех традиций и запретов.

Важно отметить, что если в период православного поста отмечается какой-либо важный православный праздник, то в этот день снимаются все запреты и разрешается делать то, что обычно нельзя. Так, в день Введения Пресвятой Богородицы в храм разрешено употреблять пищу животного происхождения и алкоголь. Тем не менее, это не касается дат памяти святых, и в такие дни запреты наоборот становятся строже.

В Матвеев день запрещено сидеть дома и проводить время наедине с собой. Рекомендуется посетить какое-либо мероприятие или прийти к кому-нибудь в гости для того, чтобы пообщаться с кем-то. Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя обсуждать кого-то, говорить о других людях плохо и вспоминать об усопших, ругая их.

Существует ряд запретов, связанных с одеждой. Так, нельзя надевать одежду наизнанку, иначе от вас надолго отвернется удача. Ни в коем случае нельзя ходить в одном носке или полупаре обуви даже самое непродолжительное время, потому что это может привести к смерти близкого человека. Помимо этого, нельзя надевать красные вещи, так как вы рискуете получить проблемы в личной жизни.

Внимание стоит уделить и общению с близкими. 29 ноября нельзя будет разговаривать с людьми через порог, потому что это сулит долговременному прекращению общения с ними. Что касается советов от окружающих, то необходимо прислушиваться только к самым дорогим людям, потому что остальные могут специально обмануть вас.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникиРождественский постМатвеев деньзапреты в святой день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие приметы на день памяти Левия Матфея знаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Антитела не узнают омикрон": Об опасности нового штамма коронавируса рассказал вирусолог из Новосибирска
5:30:27 11/28/2021
"Антитела не узнают омикрон": Об опасности нового штамма коронавируса рассказал вирусолог из Новосибирска
Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея
5:30:13 11/28/2021
Строгие запреты на 29 ноября, второй день Рождественского поста и день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея
Как убить коронавирус за две секунды, придумали ученые: Радиоволны уничтожают ковид
5:17:19 11/28/2021
Как убить коронавирус за две секунды, придумали ученые: Радиоволны уничтожают ковид
Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"
5:01:00 11/28/2021
Певица Вика Цыганова высказалась о смерти 72-летнего Александра Градского: "Последний из эпохи совести"
Можно ли 29 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
5:00:15 11/28/2021
Можно ли 29 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея?
Луна в трине с Ураном дарит невероятную любовь трем знакам зодиака с 28 ноября 2021 года
4:52:34 11/28/2021
Луна в трине с Ураном дарит невероятную любовь трем знакам зодиака с 28 ноября 2021 года
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 28 ноября 2021 года
4:45:01 11/28/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 28 ноября 2021 года
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 28 ноября 2021 года
4:43:00 11/28/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака на 28 ноября 2021 года
Участница шоу «Голос» из Новосибирска выбыла из телепроекта: Наставник Агутин выбрал другую
4:37:19 11/28/2021
Участница шоу «Голос» из Новосибирска выбыла из телепроекта: Наставник Агутин выбрал другую
29 ноября – день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея: история жизни и служения Богу нашему Иисусу Христу
4:30:16 11/28/2021
29 ноября – день памяти апостола и евангелиста Левия Матфея: история жизни и служения Богу нашему Иисусу Христу